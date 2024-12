Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có giám đốc mới

Ngày 31/12, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cho đại tá Bùi Văn Thảo (61 tuổi) - Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghỉ công tác và chờ hưởng chế độ hưu trí từ 1/1/2025, hưởng chế độ hưu trí từ 1/1/2026.

Đồng thời, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Vũ Như Hà - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kể từ ngày 1/1/2025.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đại tá Vũ Như Hà.

Đại tá Vũ Như Hà năm nay 54 tuổi, quê quán huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, có trình độ thạc sĩ, cử nhân Đại học Cảnh sát, cử nhân Tiếng Anh, cao cấp Lý luận chính trị.

Đại tá Vũ Như Hà từng kinh qua các chức vụ như Phó trưởng công an huyện, Phó trưởng phòng PV01, Trưởng phòng PC03 công an TPHCM, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03) Bộ Công an.

Từ tháng 5/2024 đến 30/12/2024, đại tá Vũ Như Hà là Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng đại tá Bùi Văn Thảo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao về nghỉ công tác. Đồng thời, chúc mừng đại tá Vũ Như Hà được giao nhiệm vụ mới.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm đánh giá, đại tá Vũ Như Hà là cán bộ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đã trải qua nhiều vị trí công tác.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị, đại tá Vũ Như Hà trên cương vị công tác mới phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác, khẩn trương tiếp nhận bàn giao công việc, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành của tỉnh, phát huy dân chủ, đoàn kết và trí tuệ tập thể tham mưu tốt nhất cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu chúc mừng đại tá Bùi Văn Thảo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Thanh cũng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm cùng những đóng góp của đại tá Bùi Văn Thảo trên cương vị, chức trách được giao trong những năm qua, đã cùng với toàn lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá Vũ Như Hà phát biểu nhận nhiệm vụ.

Hiện tại, Ban giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm giám đốc là đại tá Vũ Như Hà, các phó giám đốc là đại tá Trần Thị Kim Phụng, đại tá Nguyễn Văn Thời, đại tá Nguyễn Anh Hùng, thượng tá Trần Thanh Hiển, thượng tá Lương Đức Minh.