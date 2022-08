Công an tỉnh Hà Nam ra mắt Cổng thông tin điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Dự lễ có Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Minh Ngọc, Giám đốc Cổng thông tin điện tử (Bộ Công an)...



Để nắm bắt xu hướng công nghệ trong giai đoạn hiện nay, Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành nâng cấp cổng thông tin điện tử với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tốc độ truy cập nhanh.



Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cho người khiếm thị, bổ sung ngôn ngữ Tiếng Anh, hỏi đáp với các tổ chức, cá nhân và các kênh thông tin như, giới thiệu, tin tức, phổ biến giáo dục pháp luật và cải cách hành chính, dịch vụ công…, lắng nghe ý kiến nhân dân, truy nã truy tìm...

Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Nam giao diện mới còn được bổ sung Trang tin Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Để chính thức đưa vào vận hành, Công an tỉnh Hà Nam đã chính thức tổ chức “Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Nam giao diện mới”.