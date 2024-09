Công an tỉnh Long An điều động, bổ nhiệm 6 sĩ quan cấp tá

Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: Báo Long An

Theo báo Long An , ngày 4/9, Đại tá Lâm Minh Hồng – Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị về công tác cán bộ , qua đó trao 4 quyết định điều động và 1 quyết định bổ nhiệm.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định:

Điều động Thượng tá Nguyễn Phước Hòa - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đến công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu;

Điều động Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị đến công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

Điều động Thượng tá Nguyễn Văn Quân - Trưởng Công an huyện Cần Giuộc đến công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh;

Điều động Thượng tá Trương Thống Nhất - Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy , chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

Bổ nhiệm Trung tá Đỗ Châu Thái Duy - Đội trưởng đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữ chức Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố các quyết định, Đại tá Lâm Minh Hồng tin tưởng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm ở vị trí công tác mới. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương và xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, tại huyện Bến Lức, Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động Thượng tá Nguyễn Văn Xoài – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Bến Lức, kể từ ngày 04/9/2024.