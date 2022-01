Công an tỉnh Long An tìm bị hại vụ Lê Văn Mẩm lừa đảo 200 tỉ đồng

Ngày 16-1, trên trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Long An phát đi thông báo tìm bị hại của đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tên Lê Văn Mẩm, 48 tuổi, ngụ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An .

Theo đó, quá trình điều tra ban đầu cho thấy khoảng cuối năm 2016, Mẩm vay tiền để tiêu xài cá nhân, xây nhà... Sau đó, do cần tiền để trả nợ gốc và lãi nên Mẩm vay tiền của người sau để trả cho người mà Mẩm đã vay trước đó.

Thế nhưng, khi hỏi vay, Mẩm nói dối rằng vay để cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn nhằm đáo hạn ngân hàng.

Tính đến tháng 3-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã xác định Mẩm chiếm đoạt khoảng 200 tỉ đồng (không bao gồm tiền lãi) của 57 người dân trên địa bàn huyện Thạnh Hóa.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Long An thông báo ai là bị hại liên quan vụ án trên hãy đến Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh, địa chỉ số 46, Quốc lộ 1, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An (hoặc gọi số 02723.989204) trình báo để được giải quyết; hoặc liên hệ điều tra viên thụ lý vụ án là Nguyễn Thanh Thảo, điện thoại: 0946.173.616.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An sẽ không tiếp nhận và giải quyết các trường hợp liên quan đến việc cho bị can Lê Văn Mẩm vay tiền.