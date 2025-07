Sacombank – Ngân hàng cung cấp giải pháp thanh toán tốt nhất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trước đó, Wells Fargo (Mỹ) - một trong những ngân hàng có số lượng giao dịch thanh toán quốc tế lớn nhất thế giới - đã trao giải thưởng "Ngân hàng có dịch vụ thanh toán xuất sắc" (Operational Excellence Award) năm thứ 4 liên tiếp, ghi nhận chất lượng trong việc xử lý tự động các điện thanh toán quốc tế của Sacombank trong năm 2024 với tỷ lệ điện chuẩn STP (Straight Through Processing) đạt 99,9%.

Cùng với các đánh giá cao về STP từ nhiều ngân hàng uy tín khác trên thế giới như J.P.Morgan Chase Bank, Citibank, Standard Chartered Bank, The Bank of New York Mellon… Sacombank hiện là một trong những ngân hàng có năng lực xử lý điện thanh toán quốc tế tự động hàng đầu, đảm bảo giao dịch xuyên suốt, nhanh chóng và chính xác.