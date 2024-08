Công an TP Dĩ An truy nã 36 đối tượng

Ngày 28- 8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết vừa thông báo danh sách 36 bị can, bị Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã nhằm phục vụ công tác điều tra, xét xử, thi hành án, trong đó có 2 bị can đã bị truy nã từ 17 năm về trước.

Trong danh sách này, có 1 bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, 5 bị can bị truy nã đặc biệt, 8 bị can nguy hiểm.

Quyết định truy nã đối tượng Lin Chi Hsin và Hà Văn Ba

Bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm là Dương Hồng Nhật (40 tuổi, nơi đăng ký thường trú phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP HCM), người này đã có hành vi cùng đồng bọn dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản và bỏ trốn từ năm 2009.

1 bị can người nước ngoài bị truy nã đặc biệt là Lin Chi Hsin, 59 tuổi, nơi cư trú TP Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc), bị Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An khởi tố bị can từ năm 2014 về hành vi sản xuất hàng giả. Trước khi bị khởi tố, Lin Chi Hsin làm việc cho 1 công ty ở KCN Sóng Thần 2 (TP Dĩ An).

Bị can bị truy nã từ năm 2007 là Hà Văn Ba (SN 1979, quê ở xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), có hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của công ty. Trước đó, Hà Văn Ba làm công nhân Công ty Young IL Vina.

Công an TP Dĩ An cho biết hiện nay đơn vị đang tích cực truy bắt các bị can, đồng thời kêu gọi gia đình, người thân sớm vận động các đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Khi phát hiện bị can ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến trụ sở công an, viện kiểm sát, UBND nơi gần nhất hoặc báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An để phối hợp xử lý.