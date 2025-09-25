Công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra vụ vụ 'xây nhầm nhà': Ông Đỗ Văn Hữu nhờ 'thần đèn' can thiệp

Nhờ 'thần đèn' di dời nhà xây nhầm ở Hải Phòng

Ngày 25/9, ông Đỗ Văn Hữu (khu Kiền Bái, P.Thiên Hương, TP.Hải Phòng) thông tin trên báo Tuổi Trẻ rằng, gia đình đã bàn bạc và thống nhất nhờ "thần đèn" can thiệp, di chuyển ngôi nhà hai tầng xây nhầm đất, trả lại mảnh đất hợp pháp cho bà Trần Thị Kim Loan (P. An Hải, TP.Hải Phòng).

Theo ông Hữu, từ nhiều tháng qua gia đình ông tìm cách thương lượng để mua lại mảnh đất nhưng bà Loan tránh mặt không đồng ý. "Nếu không đạt được thỏa thuận thì chúng tôi sẽ nhờ dịch vụ di dời công trình. Như vậy vừa giữ được tài sản, vừa tránh tranh chấp kéo dài", ông Hữu nói với báo trên.

Tuy nhiên, về phía nạn nhân trong vụ việc “xây nhầm nhà” hy hữu xảy ra tại tổ dân phố số 7, xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên cũ), nay là tổ dân phố số 7, P. Thiên Hương thì gia đình ông Hữu mới là bên thiếu hợp tác.

Ngày 11/8/2025, TAND khu vực 1 - TAND TP.Hải Phòng mở phiên tòa dân sự sơ thẩm tuyên buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng để trả lại thửa đất cho gia đình bà Loan.

Ông Đỗ Văn Hữu sẽ nhờ "thần đèn" can thiệp chuyển nhà về đúng vị trí. Ảnh: TPO

Thế nhưng đến nay ông Hữu không thực hiện phán quyết sơ thẩm của Tòa mà dùng quyền kháng cáo của bị đơn trong thời hạn luật định tiếp tục kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm nêu trên.

Vì vậy, gia đình bà Loan mới phải gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Công an, cáo buộc ông Hữu có hành vi “chiếm đoạt quyền sử dụng đất” trong khi chờ phán quyết phúc thẩm của tòa án.

“Suốt một năm nay, thửa đất của gia đình tôi bị ông Đỗ Văn Hữu ngang nhiên chiếm đoạt, xây dựng nhà 2 tầng trên đất. Hành vi của ông Hữu gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến tinh thần và khiến gia đình mòn mỏi đi tìm công lý. Do đó, tôi gửi đơn tố cáo đề nghị cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng sớm vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất của gia đình tôi”, bà Loan nói với Tiền Phong.

Công an làm việc với chính quyền địa phương về vụ "xây nhầm nhà"

Sáng 24/9, lãnh đạo phường Thiên Hương xác nhận với báo Lao Động rằng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hải phòng đã vào cuộc điều tra vụ xây nhầm nhà trên đất người khác xảy ra trên địa bàn.

Bà Trần Thị Kim Loan cũng cho báo trên biết thêm, tuy rằng Cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra song bà chưa nhận được lịch làm việc để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Sự việc bắt đầu từ ngày 23/9/2024, ông Nguyễn Đăng Ca cùng bà Trần Thị Kim Loan hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng một thửa đất diện tích 60 m², thuộc thửa số 4856, tờ bản đồ số 03. Thửa đất này đã được UBND huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/10/2024, tọa lạc tại thôn 7, xã Kiền Bái, nay là Tổ dân phố Kiền Bái 7, phường Thiên Hương.

Thế nhưng, đến ngày 12/11/2024, khi bà Loan cùng gia đình đến kiểm tra thì phát hiện mảnh đất đã bị ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến (cư trú cùng thôn) chiếm giữ và xây dựng một căn nhà 2 tầng.

Đáng chú ý, căn nhà ông Hữu xây dựng thực tế nằm cách thửa đất ông mua khoảng 30 mét, được đánh giá có vị trí, phong thủy vượt trội hơn hẳn mảnh đất ông này đã mua. Ảnh: TPO

Ngày 20/11/2024, ngay sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của vợ chồng bà Loan, UBND xã Kiền Bái đã mời các bên liên quan đến làm việc. Tại đây, ông Hữu trình bày rằng gia đình mình xây dựng nhầm vì cũng có mua một thửa đất khác, cách vị trí này 4 thửa. Chính quyền xã đã yêu cầu ông Hữu phải ngừng thi công công trình sai vị trí.

Tuy nhiên, ngày 28/11/2024, tổ công tác xã kiểm tra hiện trường và phát hiện vẫn có ba thợ tiếp tục thi công. Biên bản được lập, yêu cầu gia đình ông Hữu dừng lại, nhưng ông này vẫn phớt lờ và hoàn thiện căn nhà. Trước tình hình đó, vợ chồng bà Loan buộc phải khởi kiện ra tòa.

Theo bà Nguyễn Thị Cừ (68 tuổi, tổ trưởng TDP số 7, P.Thiên Hương) cho biết trên tờ Thanh Niên, ông Hữu vốn quê ở thôn 3, chỉ mới chuyển về thôn 7 từ cuối năm 2024. Khi mua đất và tiến hành xây dựng, ông không hề báo với tổ dân phố.

Bà cho biết thêm, chính quyền và tổ dân phố đã nhiều lần vận động, thuyết phục ông Hữu dừng thi công nhưng không có kết quả. Ngay cả khi căn nhà đã lên tầng 2, bà cùng đại diện xã trực tiếp đến khuyên can cũng không được.