Công an TP HCM bắt khẩn cấp 2 TikToker

Ngày 16-9, Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp 2 TikToker Lương Công Thuận (SN 1998) và Lê Văn Nhâm (SN 1992) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Thời gian qua, Công an TP HCM tăng cường lực lượng, phương tiện nắm tình hình trên không gian mạng.

Qua đó, Công an TP HCM phát hiện 2 tài khoản TikTok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” thường xuyên “livestream” thực hiện các thử thách phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục.

Lê Văn Nhâm (trái) và Lương Công Thuận

Những hành vi của 2 người này có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn như chặn đầu xe gây ách tắc giao thông, úp bánh kem, đội quần lót vào mặt người đi đường...

Ngay khi nắm được thông tin, Giám đốc Công an TP HCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức truy xét, bắt giữ đối tượng có liên quan.

Hai TikToker thường xuyên livestream các tình huống phản cảm

Ngày 12-9, phát hiện 2 tài khoản tiktok trên cùng thực hiện livestream, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Lương Công Thuận (chủ tải khoản “Thuận khùng báo đời”) khi đang thực hiện hành vi gây rối tại 1 khách sạn trên địa bàn Phường Thới An (TP HCM).

Công an TP HCM tiếp tục truy xét và chỉ trong chưa tới 24 giờ sau đã bắt giữ Lê Văn Nhâm (chủ tài khoản “Minh báo đời yêu em”) khi đối tượng lẩn trốn.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM xác định: Do cần tiền tiêu xài, Lương Công Thuận sử dụng tài khoản tiktok “Thuận Khùng Báo Đời”, cùng Lê Văn Nhâm sử dụng tài khoản tiktok “Minh Báo Đời Yêu Em” đã nhiều lần cùng nhau bàn bạc, tổ chức dàn dựng các tình huống phản cảm, vi phạm pháp luật.

Hành vi của 2 TikToker khiến nhiều người bất bình và lên án như nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ; đội quần lót lên đầu, giả vờ “ngáo đá” rồi đứng múa giữa giao lộ.

Ngoài ra, 2 TikToker còn thuê người để tạo dựng tình huống dùng bánh kem úp vào mặt đồng bọn rồi rượt đuổi nhau tạo kịch tính; lau xe ô tô bằng quần lót khi xe đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông…

Các đối tượng thông báo trên tài khoản tiktok, nếu muốn đối tượng “livestream” thực hiện các “thử thách”, tình huống như trên thì người xem phải trả tiền.

Cụ thể, mỗi lần thực hiện có thể thu từ 3 - 5 triệu đồng. Sau đó, Thuận và Nhâm chia lợi nhuận theo thỏa thuận.

Nhóm đối tượng còn lôi kéo, thuê thêm 2 đối tượng khác để cùng tham gia quay clip, dựng cảnh.

Tại cơ quan công an, 2 TikToker đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an TP HCM khẳng định: Hành vi của các đối tượng là lệch chuẩn xã hội, thể hiện sự coi thường và vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và văn hóa, đặc biệt khi các clip độc hại này được lan truyền đến giới trẻ.

Người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức, không tham gia hoặc cổ xúy cho các nội dung nhảm nhí, câu view. Phụ huynh cần quan tâm, giáo dục con em sử dụng mạng xã hội lành mạnh, đúng pháp luật.