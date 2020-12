Công an TP HCM đang khám xét nơi ở của 4 lãnh đạo, cán bộ Công ty Tân Thuận

Trưa 8-12, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và làm việc của 4 lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (viết tắt là Công ty Tân Thuận).

Những người này có liên quan đến những vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Bốn người bị khởi tố gồm: Trần Tấn Hải (Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận); Nguyễn Thị Ngọc Bích (kế toán trưởng); Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng (cả hai là là kiểm soát viên).

Trước đó, ngày 6-1, Cơ quan An ninh Điều tra (PA09) Công an TP HCM khởi tố đối với 2 ông Trần Công Thiện, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (viết tắt Công ty Tân Thuận) và ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Công ty Tân Thuận là doanh nghiệp có 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP HCM, thành lập năm 2004, trụ sở đặt tại quận 7, TP HCM. Tính đến cuối năm 2016, Công ty Tân Thuận quản lý, đầu tư nhiều dự án như khu dân cư (KDC) Tân Quy Đông, KDC ven sông Tân Phong, KDC Bình Hòa, KDC Đường 10 Long An…

Tháng 8-2019, UBND TP HCM chấp thuận cho Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư dự án KDC Phước Kiển. Ngày 26-4-2017, ông Trần Công Thiện đã ký công văn gửi Văn phòng Thành ủy TP HCM đề nghị được hợp tác cùng Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (Công ty Quốc Cường Gia Lai) đầu tư dự án KDC Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Theo đó, dự án KDC Phước Kiển có mức đầu tư hơn 6.500 tỉ đồng. Sau khi ông Trần Công Thiện có tờ trình, HĐTV Công ty Tân Thuận đã chấp thuận đề xuất hợp tác với Công ty Quốc Cường Gia Lai đầu tư dự án KDC Phước Kiển, Công ty Tân Thuận sẽ góp 30% vốn, còn 70% do Công ty Quốc Cường Gia Lai góp vào.

Đến ngày 5-6-2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng hơn 32 ha đất tại dự án cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Đây là khu đất có vị trí đẹp cạnh sông Sài Gòn nhưng Công ty Tân Thuận bán chỉ 1,29 triệu đồng/m2, thu về ngân sách hơn 419 tỉ đồng. Giá này được cho là rẻ bất thường, nếu bán theo thị trường có thể thu cho ngân sách hơn 2.000 tỉ đồng.

Sau khi khu đất đã được bán, ngày 5-12-2017, Văn phòng Thành ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP đánh giá lại giá trị khu đất. Kết quả xác định khu đất phần lớn là đất nông nghiệp, chỉ hơn 480 m2 là đất ở. Trong trường hợp nhà nước thu hồi đất thì đơn giá bình quân hơn 1,7 triệu đồng/m2, tổng giá trị toàn khu đất hơn 574 tỉ đồng. Theo cách tính này, Công ty Tân Thuận gây thất thoát hơn 150 tỉ đồng.

Ngày 27-12-2017, Thường trực Thành ủy TP chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng, yêu cầu đàm phán lại và báo cáo chi tiết. Đến ngày 18-4-2018, Ban Thường vụ Thành ủy TP yêu cầu Công ty Tân Thuận hủy hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, không đồng ý bán chỉ định, bởi lẽ đây là tài sản kinh tế Đảng nhưng tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy TP không biết việc ký chuyển nhượng vào thời điểm giao dịch. Ban Thường vụ Thành ủy TP đánh giá việc ký kết hợp đồng không đúng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty TNHH MTV thuộc sở hữu của Đảng bộ TP (Quyết định 1087/2009). Việc hủy hợp đồng chuyển nhượng trên, qua đàm phán chưa gây thiệt hại về kinh tế cho Công ty Tân Thuận, tuy nhiên đã gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng uy tín của Đảng bộ TP và công ty.

Tháng 5-2018, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ tổng giám đốc Công ty Tân Thuận đối với ông Trần Công Thiện, đồng thời chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động của công ty này. Theo nhận định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, việc Công ty Tân Thuận chuyển nhượng hơn 32 ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè với giá 1,29 triệu đồng/m2 đã gây hậu quả nghiêm trọng.