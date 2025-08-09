Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an TP HCM làm việc với Công ty Nhã Nam vụ nữ nhân viên mất liên lạc

09-08-2025 - 20:26 PM | Sống

Sau khi nhận được trình báo của gia đình về việc nữ nhân viên Công ty Nhã Nam mất liên lạc, Công an TP HCM đã xác minh vụ việc

Tối 9-8, một nguồn tin xác nhận Công an phường Xuân Hoà (TP HCM) đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM làm rõ thông tin nữ nhân viên của Công ty Nhã Nam mất liên lạc.

Công an phường Xuân Hoà đã tiếp nhận trình báo của gia đình bà Nguyễn Phương Mai (SN 1994) về việc bà mất liên lạc từ ngày 6-8. 

Công an TP HCM làm việc với Công ty Nhã Nam vụ nữ nhân viên mất liên lạc- Ảnh 1.

Thông báo của Công ty Nhã Nam, hiện Công an TP HCM đã vào cuộc

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Xuân Hoà đã làm việc với gia đình cũng như Công ty Nhã Nam, nơi bà Mai làm việc.

Trước đó, tối 8-8, trên fanpage 1 triệu người theo dõi có tick xanh của Công ty Nhã Nam đã đăng thông báo hỗ trợ khẩn cấp tìm nhân viên mất tích. 

Cụ thể, fanpage này đăng thông tin rằng công ty và gia đình mất liên lạc với bà Mai vào ngày 6-8. 

Theo thông tin trên fanpage của Nhã Nam, bà Mai đón xe máy công nghệ rời khỏi nhà lúc 8 giờ 13 phút ngày 6-8 và mất liên lạc từ thời điểm này. Khi đi bà Mai mang theo ba lô màu kem cỡ lớn. 

Nhã Nam thông báo khẩn, kêu gọi hỗ trợ tìm nữ nhân viên công ty mất tích từ ngày 6/8



Theo Phạm Dũng

NLĐ

