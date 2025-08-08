Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhã Nam thông báo khẩn, kêu gọi hỗ trợ tìm nữ nhân viên công ty mất tích từ ngày 6/8

08-08-2025 - 22:27 PM | Sống

Chiều 8/8, trên fanpage chính thức, Công ty sách Nhã Nam đăng thông báo khẩn, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm chị Nguyễn Phương Mai - nhân viên của công ty, đã mất liên lạc với gia đình và đồng nghiệp từ sáng ngày 6/8.

Theo nội dung được page Nhã Nam chia sẻ, chị Nguyễn Phương Mai sinh ngày 2/5/1994, cao 1m70, khi rời nhà mặc áo thun đen, quần jean xanh nhạt, mang balo màu kem cỡ lớn. Địa chỉ cư trú của chị là 575/25 Hoàng Sa, P. Xuân Hòa, TP.HCM (trước đây thuộc P. Võ Thị Sáu, Q.3).

Lần cuối cùng liên lạc được với chị Mai là lúc 8h13 sáng 6/8, khi chị rời nhà bằng xe công nghệ XanhSM để đi làm. Sau thời điểm này, cả gia đình và công ty đều không thể liên hệ.

Nhã Nam thông báo khẩn, kêu gọi hỗ trợ tìm nữ nhân viên công ty mất tích từ ngày 6/8- Ảnh 1.

Nữ nhân viên Phương Mai đang mất tích

“Hiện tại, gia đình bạn Mai và tập thể công ty đang rất lo lắng. Chúng tôi đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng và đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để tìm kiếm thông tin, với hy vọng sớm bảo đảm an toàn và đưa chị Mai trở về. Kính mong cộng đồng chia sẻ rộng rãi thông tin này để hỗ trợ công tác tìm kiếm”, thông báo của Nhã Nam viết.

Thông tin này đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu sách. Nhiều độc giả, nhà văn đã chia sẻ lại thông báo của Nhã Nam trên mạng xã hội để lan tỏa.

Người dân nếu có thông tin liên quan được đề nghị liên hệ:

Theo G.H

Đời sống và Pháp luật

