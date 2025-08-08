Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

08-08-2025 - 21:24 PM | Sống

8 học sinh Việt Nam giành 7 huy chương Olympic AI quốc tế

Đội tuyển Việt Nam giành 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng và một giải Khuyến khích tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2025.

Kết quả được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều 8/8, sau lễ bế mạc và trao giải Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2025.

Cụ thể, Nguyễn Viết Trung Nhân, lớp 10, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Hữu Tuấn, lớp 11, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Nguyễn Phú Nhân, lớp 11, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng đã mang về 3 Huy chương Vàng.

Một Huy chương Bạc thuộc về Nguyễn Nhật Minh, lớp 10, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Ba Huy chương Đồng được trao cho các em: Nguyễn Khắc Trung Kiên, lớp 12, THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Bùi Đàm Quân, lớp 12, THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và Hoàng Công Bảo Long, lớp 11, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Bùi Quang Nguyên, lớp 12, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đạt giải Khuyến khích.

Ở nội dung đồng đội, đội Việt Nam 2 với 4 thành viên: Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Phú Nhân và Bùi Đàm Quân đã xuất sắc đứng thứ tư, sau các đội đến từ Ba Lan, Nga và Hungary.

Với thành tích xuất sắc này, đội tuyển Việt Nam vươn lên nhóm 4 quốc gia dẫn đầu về thành tích tại kỳ thi năm nay, khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2025 diễn ra trực tiếp tại Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 2 đến 8/8, với sự tham gia của 300 thí sinh từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam có 8 học sinh tham dự.


