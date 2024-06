Công an truy tìm đối tượng trong vụ án xảy ra tại Sân bay Nội Bài

Ngày 3/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo đó, Công an Thành phố đã ra Quyết định truy tìm Trần Văn Hồng (SN 1974; Nơi thường trú: số nhà 10, ngõ Thái Hoà, thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), là bị can trong vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra ngày 10/12/2023 tại sân bay quốc tế Nội Bài. Tuy nhiên, hiện không rõ đối tượng đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Đối tượng Trần Văn Hồng - Ảnh: Công an Hà Nội

Công an Hà Nội cho hay, ai biết thông tin về đối tượng Trần Văn Hồng thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội (0692194081; 0353596758), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.