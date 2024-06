Công an truy tìm một nhân viên ngân hàng ở An Giang

Chiều 24/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Trần Minh Hưng (SN 1989, trú tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để phục vụ yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan vụ tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt trên 3,6 tỷ đồng của người dân trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Được biết, Trần Minh Hưng là cán bộ tín dụng ngân hàng, thường làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho nhiều khách hàng. Đến thời gian đáo hạn ngân hàng thì nhiều khách hàng không có tiền nên vay mượn của Hưng và Hưng đã vay mượn lại của nhiều người khác, để cho khách hàng vay mượn lại lấy tiền lãi.

Theo đó, Hưng vay mượn tiền của những người thân, bạn bè với số tiền từ 100 triệu đồng đến khoảng hơn 1 tỷ đồng để cho khách hàng vay mượn lại làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, giữa Hưng và những người cho Hưng vay mượn đến khoảng thời gian tháng 01/2024 đã thỏa thuận trả vốn, lãi đầy đủ.

Trần Minh Hưng (Ảnh: Công an An Giang)

Khoảng giữa tháng 01/2024 đến ngày 05/02/2024, Hưng đã liên lạc với anh Nguyễn Phước Tr. vay mượn số tiền 550 triệu đồng, chị Lê Thị T. vay mượn số tiền 1,79 tỷ đồng và anh Trần Minh T. vay mượn số tiền 1,3 tỷ đồng, với lý do cần tiền gấp cho người khác vay để đáo hạn vay ngân hàng và hứa hẹn từ 01 đến 07 ngày sẽ trả lại tiền ngay sau khi giải ngân vay được tiền. Số tiền vay mượn được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Hưng đứng tên chủ tài khoản.

Đến hẹn trả nợ, cả ba người trên không liên lạc được với Hưng, đến nhà tìm thì được biết Hưng đã bỏ nhà đi, không rõ đi đâu, nên làm đơn tố cáo Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Để phục vụ yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp xác minh, truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng Trần Minh Hưng, đề nghị thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.