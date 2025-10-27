Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1

Ngày 26-10, Công an phường Thủ Đức (TP HCM) đang xác minh video ghi lại 2 thanh niên tấn công người đàn ông trên tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hình ảnh ghi lại.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video cho thấy 2 thanh niên liên tục dùng tay, chân đánh người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ trên tàu Metro số 1.

Dù người đàn ông ngã xuống sàn, có nhiều người can ngăn song 2 thanh niên vẫn hung hăng tấn công.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 17 giờ ngày 26-10. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.