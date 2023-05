Công an vào cuộc vụ tin đồn 1 phòng giao dịch ngân hàng ở Quảng Bình bị vỡ nợ

Công an vào cuộc

Liên quan đến sự việc, thượng tá Bùi Ngọc Chung - Trưởng công an huyện Tuyên Hóa cho biết, sau khi nhận được thông tin đã chỉ đạo nắm tình hình, xác minh sự việc.

"Về sự việc người dân tập trung rút tiền tại Bưu điện Tuyên Hóa sau khi có thông tin lan truyền về việc bưu điện "vỡ nợ", Công an huyện đã mời một số cá nhân có hành vi đăng thông tin trên mạng về trụ sở làm việc để xác minh. Đồng thời yêu cầu đính chính, xin lỗi, gỡ thông tin đã đăng. Hiện Công an huyện đang làm báo cáo gửi Công an tỉnh" - thượng tá Chung cho hay.