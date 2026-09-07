Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 127.000.000 đồng của Nguyễn Thành Long SN 1974: Lê Thị Sâm được liên hệ làm việc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt đã cử cán bộ tiến hành xác minh. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chị Lê Thị Sâm, trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt, có liên quan đến tài khoản nhận số tiền được chuyển nhầm.

Qua làm việc với cơ quan Công an, chị Sâm cho biết do lo ngại đây có thể là thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và sợ chuyển trả không đúng người nên chưa thực hiện việc hoàn trả ngay.

Sau khi xác minh thông tin, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt đã phối hợp với chị Sâm và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lạc Dương thực hiện các thủ tục chuyển trả toàn bộ số tiền 127.000.000 đồng cho anh Nguyễn Thành Long.

Nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm, anh Long bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến chị Sâm cùng Công an phường Lang Biang - Đà Lạt đã nhanh chóng hỗ trợ, nhất là trong điều kiện anh ở xa, việc đi lại khó khăn và không thể trực tiếp đến nhận lại số tiền.

Công an phường phối hợp với nhân viên ngân hàng hỗ trợ chị Lê Thị Sâm chuyển trả số tiền cho anh Nguyễn Thành Long do chuyển khoản nhầm.

Qua vụ việc, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt khuyến cáo người dân khi tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được khoản tiền lớn hoặc giao dịch lạ, không rõ người chuyển thì không nên tự ý rút, sử dụng hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người lạ; cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh thông tin và thực hiện việc hoàn trả đúng người, tránh bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo.

Đồng thời, người nhận tiền chuyển nhầm không được cố tình chiếm giữ số tiền của người khác; trường hợp cố tình không trả lại tài sản bị giao nhầm sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu nhận lại, tùy tính chất, mức độ và giá trị tài sản, có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng