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Công an xuất hiện tại nhà trọ ở ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Trần Anh Ước bị đưa đi

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công an Hà Nội vừa phát thông báo mới.

Công an xuất hiện tại nhà trọ ở ngõ 358 Bùi Xương Trạch, một công dân bị đưa đi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sáng ngày 06/7/2026, Công an phường Khương Đình tiến hành kiểm tra hành chính một nhà trọ trên địa bàn phường và phát hiện đối tượng Trần Anh Ước (Sinh năm 2005; Nơi ở hiện tại: Ngách 358/40/30 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội) đang sử dụng điện thoại di động để tham gia cá độ bóng đá qua mạng.

Công an xuất hiện tại nhà trọ ở ngõ 358 Bùi Xương Trạch, một công dân bị đưa đi - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Anh Ước tại hiện trường

Quá trình làm việc tại trụ sở Công an phường, Trần Anh Ước đã thừa nhận hành vi đánh bạc trên không gian mạng xảy ra ngày 04/7/2026. Với mục đích kiếm thêm tiền chi tiêu cá nhân, đối tượng đã nạp 25 triệu đồng vào tài khoản cá cược. Tổng số tiền được sử dụng để tham gia đánh bạc trong ngày 04/7/2026 (bao gồm tiền đặt cược và tiền thắng) được xác định là 142.242.912 đồng .

Hiện Công an phường Khương Đình đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mùa World Cup là thời điểm các đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng hoạt động mạnh với nhiều thủ đoạn tinh vi như quảng cáo "soi kèo", "dự đoán tỷ số", cấp tài khoản cá cược qua các ứng dụng mạng xã hội hoặc nền tảng nhắn tin. Người tham gia có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất tài sản, phát sinh nợ nần và trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc dưới mọi hình thức; đồng thời tích cực tố giác các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng để góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

MT

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