Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại tỉnh Ninh Bình

03-03-2026 - 11:46 AM | Xã hội

Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại tỉnh Ninh Bình

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Ngày 3-3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Giới thiệu Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Ninh Bình - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Ninh Bình

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo về việc Bộ Chính trị đã có chủ trương để ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình và các chức vụ liên quan theo cơ cấu, điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Công bố quyết định của Bộ Chính trị quyết định chuẩn y ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để HĐND tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng hai ông Trần Huy Tuấn và Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đánh giá đây là những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và quản lý nhà nước, có nhiều kinh nghiệm trong công tác ở cấp cơ sở, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Ông Lê Minh Hưng tin tưởng, với kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác của mình, các ông Trần Huy Tuấn, Nguyễn Thanh Bình sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách và nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các Ban Đảng Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách quan trọng; đồng thời hứa sẽ cố gắng hết mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an Nổi bật

Nộp phạt vi phạm giao thông muộn có phải nộp thêm tiền lãi không? Bộ Công an trả lời

Nộp phạt vi phạm giao thông muộn có phải nộp thêm tiền lãi không? Bộ Công an trả lời Nổi bật

Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú từ ngày 15/3 tới đây

Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú từ ngày 15/3 tới đây

11:15 , 03/03/2026
Bắt đối tượng truy nã toàn quốc Phạm Thị Mỹ Chi sinh năm 1998

Bắt đối tượng truy nã toàn quốc Phạm Thị Mỹ Chi sinh năm 1998

11:08 , 03/03/2026
Danh sách 209 xe bị CSGT phạt nguội ở khu vực quận Bình Thạnh và Gò Vấp cũ

Danh sách 209 xe bị CSGT phạt nguội ở khu vực quận Bình Thạnh và Gò Vấp cũ

08:41 , 03/03/2026
Miền Bắc sắp đón thêm một thay đổi lớn về thời tiết từ đêm nay: Nhiệt độ giảm nhanh, mưa rét lan rộng

Miền Bắc sắp đón thêm một thay đổi lớn về thời tiết từ đêm nay: Nhiệt độ giảm nhanh, mưa rét lan rộng

08:15 , 03/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên