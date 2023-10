Công bố dữ liệu mới, Trung Quốc đón ‘tin vui’: Một loạt các chỉ báo quan trọng tăng mạnh hơn dự đoán

Theo công bố của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vào 18/10, GDP quý III của nước này tăng trưởng 4,9% so với một năm trước đó. Con số này cao hơn mức dự đoán 4,6% của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát. GDP quý III cũng tăng 1,3% so với quý II, cao hơn mức dự đoán là 0,9%.

Mức tăng mạnh hơn dự báo làm tăng hy vọng rằng nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sẽ đạt được các mục tiêu theo năm mà Bắc Kinh đề ra trong năm nay.

Trung Quốc cũng công bố báo cáo dữ liệu hàng tháng. Cụ thể trong tháng 9, sản xuất công nghiệp tăng trưởng 4,5% và doanh số bán lẻ tăng 5,5% so với một năm trước đó - cả hai đều cao hơn dự đoán của thị trường. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 5% từ mức 5,2% một tháng trước.

Giá tiêu dùng của Trung Quốc không thay đổi trong tháng 9, nền kinh tế có xu hướng đến gần với giảm phát. Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 2,5% so với một năm trước đó, dự đoán là giảm 2,4%. Xuất khẩu đã giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự báo 7,6% của các chuyên gia trong cuộc thăm dò của Reuters. Nhập khẩu cũng giảm 6,2% so với một năm trước - cao hơn một chút so với mức giảm 6% được dự đoán.

Tổng tài trợ (aggregate financing) đã tăng 9% trong tháng 9, cao hơn một chút so với dự kiến. Đầu tư tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư bất động sản giảm 9,1%.

Tham khảo Reuters, CNBC