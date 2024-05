Công bố giá bán chính hãng cực sốc của Xiaomi 14 Ultra: Tưởng đắt hoá ra rẻ hơn iPhone 15 Pro Max và Galaxy S24 Ultra

Ngày 23/5, Xiaomi đã chính thức công bố giá bán cho mẫu smartphone cao cấp nhất của hãng, Xiaomi 14 Ultra, tại thị trường Việt Nam. Đây là lần đầu tiên dòng sản phẩm Ultra của Xiaomi ra mắt tại Việt Nam, mang đến một lựa chọn mới mẻ trong phân khúc smartphone cao cấp.

Cụ thể, Xiaomi 14 Ultra khi bán chính hãng tại thị trường Việt Nam sẽ có duy nhất một phiên bản 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong. Giá bán niêm yết là 32.990.000 đồng.

Xiaomi Việt Nam công bố giá bán chính hãng của Xiaomi 14 Ultra

Nếu nhìn qua, có thể thấy mức giá này cao hơn so với mức giá của iPhone 15 Pro Max và Galaxy S24 Ultra, 2 mẫu flagship duy nhất đang được bán chính hãng với giá niêm yết 29,1 và 31,9 triệu đồng tương ứng. Tuy nhiên đây là mức giá cho phiên bản tiêu chuẩn, vốn chỉ có mức dung lượng là 256GB. Nếu so sánh giá bán của phiên bản 512GB thì iPhone 15 Pro Max và Galaxy S24 Ultra đều có giá niêm yết hơn 35 triệu đồng. Như vậy, giá bán của Xiaomi 14 Ultra 16GB/512GB rẻ hơn tới vài triệu đồng so với 2 đối thủ.

Xiaomi 14 Ultra có giá rẻ hơn so với iPhone 15 Pro Max và Galaxy S24 Ultra cùng phiên bản 512GB - Ảnh: Thế Duyệt

Ngoài ra, Xiaomi còn bán kèm một bộ phụ kiện Photography Kit dành cho Xiaomi 14 Ultra, bao gồm một ốp lưng chuyên dụng, 2 vòng kim loại màu vàng và trắng, một ngàm gắn filter có phi 67mm và một báng cầm chụp ảnh kiêm pin dự phòng. Hiện chưa rõ mức giá chính hãng cho bộ Photography Kit này, tuy nhiên tại thị trường Trung Quốc, Xiaomi bán bộ phụ kiện này khoảng 5 triệu đồng.

Bộ phụ kiện Photography Kit giúp biến Xiaomi 14 Ultra thành máy ảnh compact

Xiaomi 14 Ultra nổi bật với thiết kế tinh tế, màn hình WQHD+ AMOLED 6,73 inch, tần số quét 1-120Hz, và bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 3, đem lại hiệu năng mạnh mẽ cho người dùng. Hệ thống camera Leica với cảm biến chính 1 inch, cùng với các ống kính quang học Summilux, hỗ trợ chụp ảnh và quay video chất lượng cao. Máy được trang bị viên pin 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90W và sạc không dây 80W, đảm bảo thời lượng sử dụng lâu dài và thời gian sạc nhanh chóng.

Chương trình đặt trước sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 31/5, với ưu đãi lên đến 4 triệu đồng cùng lựa chọn trả góp 0%.

Sự xuất hiện của Xiaomi 14 Ultra hứa hẹn sẽ tạo nên sự cạnh tranh đáng kể trong thị trường smartphone cao cấp tại Việt Nam, mang lại nhiều lựa chọn và lợi ích cho người tiêu dùng.