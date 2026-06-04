Công chúa Leonor trở thành lính nhảy dù chuyên nghiệp, lập kỳ tích chưa ai trong hoàng gia từng làm được

Không phải buổi lễ thảm đỏ, không phải chuyến công du ngoại giao, hình ảnh được hoàng gia Tây Ban Nha chia sẻ hôm 2/5 vừa qua khiến nhiều người bất ngờ: Vương nữ Leonor (Công chúa xứ Asturias), 20 tuổi, mặc quân phục rằn ri, đội mũ bảo hiểm đỏ, đứng bên 50 học viên không quân chuẩn bị nhảy ra khỏi máy bay giữa bầu trời đêm. Đây là khoảnh khắc đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử hoàng gia Tây Ban Nha.

Cô gái trẻ nhất hoàng gia nhảy ra khỏi máy bay

Vương nữ Leonor vừa hoàn thành khóa học nhảy dù cơ bản tại Trường Nhảy dù Quân sự Méndez Parada, thuộc căn cứ không quân Alcantarilla. Cùng với 50 học viên từ Học viện Không quân và Vũ trụ (AGA), cô hoàn tất nhiều lần nhảy, trong đó có một cú nhảy ban đêm, thử thách được ghi lại trong video đăng tải trên tài khoản Instagram chính thức của hoàng gia.

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, Vương nữ Leonor nhận bằng tốt nghiệp và huy hiệu "Lính dù" trở thành thành viên đầu tiên của hoàng gia Tây Ban Nha đạt được danh hiệu này. Chương trình huấn luyện mà cô tham gia hoàn toàn giống với những gì các thành viên của lực lượng nhảy dù thuộc Không quân, Lục quân, Hải quân và Cảnh sát biển Tây Ban Nha phải trải qua không có đặc cách nào dành riêng cho người thừa kế ngai vàng.

Không phải đặc quyền, đây là nghĩa vụ

Vương nữ Leonor bắt đầu chương trình huấn luyện quân sự ba năm vào năm 2023, luân phiên phục vụ tại lục quân, hải quân và không quân. Năm nay, cô dự kiến hoàn thành toàn bộ chương trình này. Đây không phải là một hành trình tượng trưng. Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles từng nhận định rằng quá trình huấn luyện là "bước đi thiết yếu trong cuộc đời của Vương nữ... hướng tới vai trò lãnh đạo đất nước".

Hiến pháp Tây Ban Nha quy định rõ: Khi lên ngôi, Nữ vương sẽ nắm quyền tổng tư lệnh tối cao của lực lượng vũ trang. Vì vậy, những ngày tập nhảy dù, những đêm thực chiến giữa trời tối không phải để tạo ảnh hưởng truyền thông, đó là sự chuẩn bị thực sự cho một trách nhiệm thực sự.

Sau quân ngũ là giảng đường đại học

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự chưa đủ, Vương nữ Leonor còn chuẩn bị theo học ngành khoa học chính trị tại Đại học Carlos III ở Madrid. Chương trình đào tạo bao gồm nhiều lĩnh vực liên ngành: khoa học chính trị, nhân văn, luật, kinh tế, xã hội học, lịch sử và quan hệ quốc tế. Song song với việc học, cô vẫn thực hiện các nghĩa vụ hoàng gia - một lịch trình không dành cho người thiếu kỷ luật.

Quốc vương Felipe VI và Vương hậu Letizia có hai người con gái. Trong khi Leonor theo hướng quân sự, học thuật tại Tây Ban Nha, người em Vương nữ Sofía, 19 tuổi, đang theo học ngành khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Forward College ở Lisbon, Bồ Đào Nha - ngôi trường có nhiều cơ sở khắp châu Âu.

Hình ảnh của một thế hệ hoàng gia mới

Điều khiến công chúng chú ý không chỉ là kỳ tích nhảy dù. Đó là hình ảnh tổng thể: Một cô gái 20 tuổi, sẽ sớm trở thành người đứng đầu một vương quốc, đang tự mình lăn vào những thử thách khắc nghiệt nhất, không né tránh, không rút lui vào sau hậu trường. Trong một thế giới mà hình ảnh hoàng gia thường gắn với lễ nghi và xa cách, Leonor đang xây dựng một diện mạo khác: Gần gũi hơn, thực tế hơn, và đáng tin cậy hơn theo cách riêng của thế hệ cô.

Cú nhảy trong đêm tối đó, theo một nghĩa nào đó, không chỉ là bài tập quân sự.

*Theo People