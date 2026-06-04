Món đạo cụ "phàm trần" được Doctor Strange nâng niu hơn cả Nhẫn phép và Áo choàng bay: Đến từ nhà chế tác đồng hồ danh tiếng nhất Thụy Sĩ

10 năm trước, một chiếc đồng hồ Jaeger-LeCoultre đã vĩnh viễn đi vào lịch sử điện ảnh qua tựa phim Doctor Strange (tựa Việt: Phù thuỷ tối thượng). Trực tiếp tham gia vào câu chuyện, góp phần định nghĩa nhân vật do Benedict Cumberbatch thủ vai, Master Ultra Thin Perpetual để lại dấu ấn không thể thay thế xuyên suốt hai phần phim. Nhẫn phép hay áo choàng bay đều hỗ trợ đắc lực cho thầy phù thuỷ, nhưng cỗ máy thời gian Jaeger-LeCoultre hoàn toàn “phàm trần” mới là đạo cụ có sức nặng hơn cả.

Chiếc đồng hồ, rạn nứt vì biến cố đưa Strange - bác sĩ trở thành Strange - phù thuỷ, đóng vai mỏ neo liên kết hai bản ngã trong con người Stephen Strange mỗi khi anh nhìn xuống cổ tay. Được trao tặng bởi người tình Christine Palmer (do Rachel McAdams thủ vai), đồng hồ còn là chiếc “la bàn” luôn hướng trái tim anh về chân ái với dòng chữ khắc trên mặt sau: Thời gian sẽ trả lời em yêu anh đến nhường nào – Christine.

Hiếm có mẫu đồng hồ đeo tay nào trong lịch sử ảnh hưởng sâu sắc đến vậy tới chiều sâu kịch bản, và không có gì ngạc nhiên khi “khẩu súng Chekhov” này liên tục được nhấn mạnh trên màn ảnh suốt mùa thu 2016 và mùa hè 2022.

Ngoài mặt lưng đóng kín để khắc chữ thay vì đặt kính tinh thể trong suốt, phiên bản Master Ultra Thin Perpetual của Doctor Strange giữ nguyên vẹn so với đời thực: thiết kế tinh giản, thanh lịch phù hợp với quý ông Stephen Strange học thức, lịch duyệt. Vận dụng ngôn ngữ điện ảnh, đoàn làm phim chọn mẫu đồng hồ trang bị bộ máy Calibre 868 vận hành lịch pha trăng để nhấn mạnh yếu tố huyền bí của “Phù thuỷ tối thượng” qua hình ảnh mặt trăng – gắn liền với phép thuật trong văn hoá dân gian.

Năm 2005, khán giả được chứng kiến trên màn ảnh “tắc kè hoa của Hollywood” Christian Bale diện mẫu đồng hồ Jaeger-LeCoultre trứ danh: Reverso. Giống như Stephen Strange, Người Dơi của Batman Begins luôn phải diễn hai vai người thường và người hùng. Mỗi khi cài dây đeo chiếc Reverso Grand Taille đắt giá, hiệp sĩ bóng đêm biến mất, tỷ phú “ăn chơi” khét tiếng của Gotham bước ra ánh sáng. Và cũng giống Doctor Strange, trong Hiệp sĩ bóng đêm trỗi dậy đồng hồ Jaeger-LeCoultre là một lựa chọn mang ngôn ngữ điện ảnh: đồng hồ lặt mặt dành cho hai bộ mặt của siêu anh hùng.

Căn tính “hai mặt” của Reverso dần trở thành một phép ẩn dụ được các đạo diễn yêu thích. Ở mùa thứ hai của loạt phim truyền hình Mad Men (2008), Jon Hamm trong vai Don Draper – nhân vật luôn phải tranh đấu với nhân dạng quá khứ – diện một chiếc Reverso Classique vàng hồng cài dây đeo da nâu thuộc hàng kinh điển. “Tổng tài” phố Maddison còn sở hữu một biểu tượng Jaeger-LeCoultre khác là Memovox.

Trong bom tấn phòng chiếu Fast and Furious 6 (2013), cố diễn viên Paul Walker đeo chiếc Jaeger-LeCoultre Deep Sea Chronograph thể thao, nam tính. Mẫu đồng hồ bấm giờ đủ sức chinh phục biển sâu tượng trưng cho sự gan lì và khéo léo của quái xế Brian O’Conner trước những nhiệm vụ “quá nhanh, quá nguy hiểm”.

Sắc đen của những thuỷ vực sâu nhất cũng được các nhà làm phim lựa chọn cho Robert Downey Jr. trong bộ phim The Judge (tạm dịch: Phán quyết, 2014). Đồng hồ Deep Sea Master Compressor từ thương hiệu Thuỵ Sĩ gợi tưởng ranh giới trắng - đen của công lý và những áp lực vô hình đè nén nhân vật luật sư Hank. Đáng chú ý, thay cho núm vặn thông thường, mẫu đồng hồ kỹ thuật cao này sử dụng núm vặn khoá nén chống nước đã cấp bằng sáng chế cho Jaeger-LeCoultre.

Trong Bad Teacher (tựa Việt: Cô giáo lắm chiêu, 2011), thiết kế Jaeger-LeCoultre mang phong cách “đồng hồ của cha” được biên kịch vào lời thoại, khi “cô giáo” Cameron Diaz ngợi khen bảo vật gia truyền trên cổ tay “thiếu gia dạy thay” Justin Timberlake là “hết xảy”. Có thể thấy, ngoài đồng hành bên các quý ông màn ảnh trong chính kịch phức tạp, nghẹt thở, danh mục đồng hồ đồ sộ của Jaeger-LeCoultre còn dễ dàng tham gia vào những phim tâm lý nhẹ nhàng, hài hước.