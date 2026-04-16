Công chúa showbiz Nhật Bản từng bị chính người Nhật tẩy chay, 15 tuổi đã thành công nhưng vẫn cố thoát mác "nepo baby" mỗi ngày
Có mọi thứ từ gia thế, ngoại hình, khí chất đến gu ăn mặc, nhưng hành trình chứng minh bản thân của Koki không phải lúc nào cũng bằng phẳng.
- 16-04-2026Báo Trung gọi Trang Pháp là nhân tố thành công của Đạp Gió, áp lực lớn nhất đến từ ngôi vị Quán quân Chị Đẹp
- 16-04-2026Từng “đốt tiền” không tiếc tay chi 80.000 đồng/ly trà sữa mỗi ngày, người Việt giờ thay đổi vì 2 NỖI LO lớn
- 16-04-2026Ông chủ quán "lẩu gà của Mo" hot nhất Trung Quốc kiệt sức, thông báo đóng cửa
Koki (tên thật: Mitsuki Kimura) là ái nữ của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Nhật Bản: Kimura Takuya và Kudo Shizuka. Lớn lên trong một gia đình có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí, Koki sớm trở thành tâm điểm chú ý của công chúng lẫn truyền thông ngay từ khi còn rất trẻ. Mỹ nhân sinh năm 2003 gây ấn tượng với visual vừa sắc sảo vừa nhẹ nhàng, cuốn hút cùng chiều cao vượt trội. Và chính điều này đã giúp cho cô có được sự nghiệp đáng để bao người khao khát.
Búp bê xứ Phù Tang
Sinh ra trong một gia đình toàn cực phẩm nhan sắc, Koki sở hữu gương mặt sắc sảo đậm nét Á Đông được thừa hưởng từ cha cùng đôi mắt sâu và khí chất thanh lịch từ mẹ. Mỹ nhân gen Z còn có vóc dáng thon gọn, đôi chân dài thẳng nuột nà vạn người mê. Tỷ lệ cơ thể của cô nàng cũng được đánh giá vô cùng cân đối, giúp cô dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhiều hãng thời trang, mỹ phẩm cao cấp.
Với lợi thế ngoại hình cuốn hút, Koki gần như không cần make-up đậm vẫn đủ để nổi bật. Cô ưu ái phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thiên về tôn lên đường nét tự nhiên. Mái tóc đen dài cũng được cô giữ ổn định như một lựa chọn quen thuộc, góp phần làm bật lên những đường nét lôi cuốn đặc trưng trên khuôn mặt.
Đại sứ người Nhật đầu tiên và trẻ nhất của Bvlgari, 16 tuổi đã được Chanel chọn
Sự nghiệp thời trang của Koki bùng nổ từ rất sớm. Năm 2018, khi mới 15 tuổi, cô đã có màn xuất hiện debut trên bìa ELLE Japan và sau đó được Bvlgari bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu. Đặc biệt, thiên kim tiểu thư này còn làm nên lịch sử khi trở thành đại sứ đầu tiên tại Nhật Bản và là đại sứ nhỏ tuổi nhất của thương hiệu trang sức cao cấp nước Ý.
Chỉ một năm sau, ở tuổi 16, mỹ nhân Gen Z có màn debut sàn catwalk đầu tiên của mình với nhà mốt Chanel đình đám trong BST Chanel Cruise 2019/2020 tại Paris Fashion Week. Màn catwalk của cô khi đó đã gây rầm rộ trên truyền thông châu Á và khiến netizen có phản ứng trái chiều.
Ở tuổi 17, Koki từng trở thành tâm điểm tranh luận khi thực hiện một bộ ảnh mang concept táo bạo, trong đó cô xuất hiện với hình ảnh bán nude, khoe trọn vẻ đẹp cơ thể theo hướng gợi cảm. Dù nhan sắc và thần thái của Koki nhận được nhiều lời khen từ giới mộ điệu, đặc biệt là khả năng thể hiện trước ống kính đầy tự tin và mang đậm chất high fashion, bộ ảnh vẫn vấp phải không ít ý kiến tranh cãi.
Phong cách cá nhân của Koki cũng là điểm khiến giới mộ điệu quan tâm. Không bị đóng khung trong một hình ảnh duy nhất, cô linh hoạt biến hóa giữa nhiều thái cực: khi thì nữ tính, nhẹ nhàng với những thiết kế bay bổng; khi lại sắc lạnh, cá tính. Điểm chung trong mọi lần xuất hiện của cô chính là thần thái điềm tĩnh, tạo nên sức hút riêng biệt.
"Con nhà nòi” bị dân mạng xăm soi đang chuyển hướng sang nghệ sĩ độc lập
Vào năm 2021, Koki đã nhận hàng loạt chỉ trích từ cư dân mạng sau khi tham gia một chiến dịch quảng bá cho nhà mốt Valentino. Cụ thể, vào tháng 3/2021, Valentino đăng trên Instagram, Youtube video bộ ảnh quảng bá BST Xuân Hè 2021, trong đó có cảnh Koki bước trên obi (khăn quấn ở thắt lưng kimono). Không chỉ vậy, mỹ nhân này còn ngồi tạo dáng trên dải khăn truyền thống ấy.
Đoạn video quảng cáo khiến nhiều người Nhật Bản tức giận, chỉ trích Koki và nhà mốt Ý xúc phạm văn hóa. Nhiều netizen cho rằng: "Obi là trang phục dân tộc không phải thảm chân", "Nếu giẫm lên váy áo của Valentino, nhà mốt có thoải mái không?", "Koki không biết tôn trọng văn hóa dân tộc"...
Chưa hết, hành trình của Koki luôn song hành với tranh cãi về việc là “nepo baby” điển hình. Cha mẹ cô là cặp đôi quyền lực nhưng cũng thường xuyên nằm trong top “cặp đôi bị ghét nhất” showbiz Nhật vì các scandal cũ và cách quản lý con cái. Nhiều ý kiến cho rằng thành công ban đầu của Koki chủ yếu nhờ gia thế hơn là nỗ lực cá nhân.
Trước những chỉ trích, Koki giữ thái độ chuyên nghiệp và ít lên tiếng. Cô từng thừa nhận gia đình là bệ đỡ quan trọng nhưng khẳng định bản thân luôn nỗ lực rèn luyện. Ở tuổi 23, Koki đã dần chuyển mình từ hình ảnh “cô bé nhà Kimura” sang một nghệ sĩ độc lập. Ngoài thời trang, Koki lấn sân sang diễn xuất với vai diễn trong Ox-Head Village, Touch và một số dự án khác. Ái nữ này còn hoạt động trong cả lĩnh vực âm nhạc với tư cách là một nhạc sĩ.
Điều thú vị là Koki không chọn con đường "nổi loạn" như nhiều nepo baby khác. Cô giữ hình ảnh thanh lịch, ít ồn ào, tập trung vào công việc. Trên mạng xã hội, cô hiếm khi đáp trả dư luận mà thay vào đó dùng hình ảnh và sản phẩm để nói lên giá trị bản thân. Nhiều người cho rằng chính sự chuyên nghiệp và khiêm tốn ấy đang dần thay đổi nhận thức về cô từ "nepo baby" thành một nghệ sĩ thực thụ.
Phụ nữ mới