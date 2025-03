Cộng đồng doanh nhân Việt hội ngộ tại lễ phát động Top 100 Phong cách doanh nhân 2025

Năm 2025 là một năm đánh dấu sự trở lại của Top 100 PCDN với chủ đề "Người tiên phong" nhằm tìm kiếm và vinh danh những doanh nhân, doanh nghiệp tiên phong và đặc biệt là thế hệ kế thừa của các doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Các doanh nhân, thế hệ kế thừa đến từ nhiều lĩnh vực cùng tham dự tại lễ phát động

Buổi lễ phát động đã thu hút sự tham dự của rất nhiều các doanh nhân có uy tín tại Việt Nam như: ông Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch Quỹ đầu tư Dragon Capital, bà Trần Thị Lâm - Chủ tịch tập đoàn Hoa Lâm, ông Phương Anh Phát - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc JVA - đơn vị nhập khẩu và phân phối ô tô chính hãng với 2 dòng xe Jeep và RAM, ông Dương Quốc Nam - Chủ tịch Hoàng Nam Group hay còn được biết đến với thương hiệu nội thất Phố Xinh, ông Trần Văn Mười - Chủ tịch Five Star Group, một trong những doanh nghiệp chuyên về đầu tư bất động sản, xuất nhập khẩu phân bón, doanh nhân Trần Bảo Sơn, nhà thiết kế Linh San, nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris…

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và những thay đổi về mặt chính trị tại Việt Nam, sự kiện này được xem là một cơ hội quý báu để các doanh nhân tìm ra những giải pháp mới, khơi gợi tinh thần sáng tạo và tiên phong trong kinh doanh.

Chương trình với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp uy tín, các diễn giả khách mời chất lượng

Điểm nhấn của lễ phát động năm nay chính là phần chào sân giới thiệu của đại diện thế hệ kế thừa đến từ Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối thực phẩm thuần tự nhiên từ Nhật Bản Okini Food Việt Nam và thế hệ kế thừa của Tập đoàn Five Star với dự án khu đô thị sinh thái Five Star Eco City (Long An).

Bên cạnh đó, toạ đàm "Người tiên phong - Tìm cơ hội trong thách thức" với sự chia sẻ của 5 diễn giả tiên phong, là những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực của mình đã mang tới rất nhiều thông tin về kinh tế, chính sách vĩ mô, những bài học quản trị vô cùng giá trị dành cho khách mời tham dự.

Sự kiện năm nay với mong muốn tìm kiếm và vinh danh những doanh nhân tiên phong, sự chuyển mình, chuyển giao của các thế hệ kế thừa, từ đó, tạo nên một không gian giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm quý báu giữa các thế hệ doanh nhân, tạo đà phát triển cho cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước nhờ sức mạnh của công nghệ, các mối quan hệ.

Hành trình tìm kiếm Top 100 Phong cách doanh nhân 2025 sẽ tiếp tục đến với thành phố Long An vào tháng 4/2025

Hành trình tìm kiếm Top 100 Phong cách doanh nhân - Người tiên phong 2025 với sự đồng hành của các thương hiệu: JVA, Five Star Group, Goldsun Media, Hoàng Nam Group, Okini Food, The Reverie Saigon, Thingo, F Niche Perfume sẽ có chuỗi hành trình bắt đầu từ tháng 2 tới tháng 12 đi qua nhiều tỉnh thành lớn trong cả nước và kết thúc bằng lễ vinh danh được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 20/12/2025.