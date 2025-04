ABBANK hoàn thành mục tiêu tặng 100.000 cây quế cho người dân Yên Bái

Sự kiện là cột mốc quan trọng, đánh dấu thành công của chiến dịch "Xanh An Bình – Xanh Việt Nam" do ABBANK phát động từ đầu tháng 1/2025 trong khuôn khổ chương trình Tết An Bình 2025 – "Khởi sắc xanh yêu thương", thể hiện cam kết của ABBANK trong việc đồng hành, phụng sự cộng đồng, tạo sinh kế bền vững và bảo vệ môi trường. Đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, thúc đẩy thực thi các chính sách tín dụng xanh và tích hợp các tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) trong các hoạt động vận hành, kinh doanh và hoạt đồng vì cộng đồng mà ABBANK đang theo đuổi.

100.000 cây quế giống được các CBNV ABBANK mang tới cho bà con Pá Lau

Sau hơn 3 tháng phát động và triển khai với sự chung tay mạnh mẽ từ khách hàng, cán bộ nhân viên (CBNV) ABBANK và đông đảo người dân thông qua nhiều hình thức gây quỹ đa dạng và sáng tạo, chiến dịch "Xanh An Bình - Xanh Việt Nam" năm thứ 5 của ABBANK đã nhận được gần 330.000 lượt chung tay kêu gọi góp cây trồng rừng. Các lượt tham gia ủng hộ này được thống kê thông qua lượt click trên website chương trình; các tài khoản, thẻ mở mới trực tiếp tại các phòng giao dịch của ABBANK trên toàn quốc hoặc thông qua ứng dụng ngân hàng số.

100.000 cây quế giống và 7.000 kg phân bón đã chính thức được ABBANK cùng Trung tâm Truyền thông TN&MT, Bộ NN&MT trao tặng tới 200 hộ dân của xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Đây đều là các hộ dân mặc dù có sẵn đất nhưng vì hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện trồng rừng trong nhiều năm nay. Không chỉ hỗ trợ về sinh kế và nguồn thu nhập bền vững cho người dân, 100.000 cây quế ABBANK trao tặng sẽ góp phần phủ xanh hơn 20 ha đất rừng trên địa bàn xã Pá Lau.

Những cây quế hôm nay sẽ trở thành những cánh rừng xanh tốt trong tương lai, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con, góp phần cải thiện đời sống và phát triển kinh tế địa phương

Ông Hảng A Su, Phó Chủ tịch UBND xã Pá Lau, bày tỏ sự trân trọng: "Việc trồng 100.000 cây quế không chỉ giúp bà con có nguồn thu nhập ổn định trong tương lai mà còn giúp bảo vệ đất đai, chống xói mòn, giữ gìn môi trường sinh thái. Chúng tôi tin rằng, với sự hỗ trợ từ ABBANK, đời sống của bà con Pá Lau sẽ ngày càng khởi sắc."

Niềm hân hoan hiện rõ trên gương mặt của bà con nơi đây, khi cùng với đoàn TNV ABBANK trồng những cây con đầu tiên, từng chút phủ kín ngọn đồi

Chia sẻ về chiến dịch ý nghĩa này, ông Phạm Duy Hiếu, Tổng Giám đốc ABBANK, cho biết: "ABBANK luôn hướng tới mục tiêu góp phần dựng xây một Việt Nam thái bình, thịnh vượng, phát triển bền vững. Thành công gây quỹ 100.000 cây quế cho người dân xã Pá Lau là một trong những minh chứng thiết thực nhất cho quyết tâm theo đuổi mục tiêu mang lại những giá trị bền vững cho không chỉ khách hàng, đội ngũ, cổ đông mà còn cho cộng đồng và đất nước. Hy vọng rằng, những mầm xanh hôm nay sẽ lớn lên thành rừng, mang lại sự ấm no cho bà con và một tương lai xanh cho thế hệ mai sau."

Với thành công của chiến dịch lần này, ABBANK tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng, hướng đến sự phát triển bền vững và tạo giá trị lâu dài cho xã hội.

Về hoạt động cộng đồng của ABBANK:

Với định hướng hoạt động là một ngân hàng bán lẻ thân thiện, ABBANK luôn coi trọng công tác chung tay vì cộng đồng cùng với việc đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững. Công tác này ngày càng được ABBANK phát triển theo chiều sâu, với nhiều hoạt động thiết thực hướng đến nhiều nhóm đối tượng, nhằm sẻ chia khó khăn, ươm mầm hạnh phúc đối với những hoàn cảnh kém may mắn trên cả nước. Trong đó, y tế, giáo dục và môi trường là ba lĩnh vực chung tay vì cộng đồng mà ABBANK dành nhiều tâm huyết và nguồn lực nhất.

Những nỗ lực của ABBANK trong việc bảo vệ môi trường được thể hiện rõ nét qua dự án "Xanh An Bình – Xanh Việt Nam", góp phần thực hiện mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh do Chính phủ phát động năm 2020. Trong suốt 4 năm qua, ngân hàng đã triển khai các chiến dịch đồng hành cùng người dân trồng hàng trăm nghìn cây xanh rừng phòng hộ, rừng kinh tế trên cả nước, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo tồn rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Với ý nghĩa thiết thực, "Xanh An Bình – Xanh Việt Nam" đã lan tỏa tinh thần "cùng tham gia" và thu hút sự chung tay, góp sức của cộng đồng, khách hàng và gần 4.000 cán bộ nhân viên ABBANK trên toàn quốc trong việc trồng cây và bảo vệ môi trường. Năm 2025 là năm thứ 5 liên tiếp dự án "Xanh An Bình – Xanh Việt Nam" được ABBANK thực hiện, với số lượng cây giống trao tặng cho bà con bằng tổng số cây của cả 4 năm trước cộng lại.