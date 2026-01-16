Hội nghị Thượng đỉnh Di trú 2026 và chiến lược định cư

Diễn đàn sẽ có sự tham gia của nhiều diễn giả đến từ khu vực công và tư, bao gồm Tổng Giám đốc Cơ quan Di trú Đầu tư Grenada (IMA), nghị sĩ Quốc hội Malta, cựu bộ trưởng, đại sứ tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), luật sư Hoa Kỳ, giám đốc quốc gia của các tổ chức quốc tế, cùng đại diện chính quyền bang Bremen (Đức).

Bên cạnh những tên tuổi tiêu biểu trên, hội nghị còn quy tụ nhiều diễn giả là các nhà điều hành từ các Trung tâm vùng (Regional Center) uy tín tại Mỹ, các đơn vị quản lý tài sản quốc tế và đại diện cấp cao từ các tổ chức di trú khắp thế giới.

Di trú quốc tế trong giai đoạn điều chỉnh mới

Trong những năm gần đây, di trú quốc tế không còn được nhìn nhận như một quyết định mang tính cá nhân hay ngắn hạn. Đối với nhiều nhà đầu tư và gia đình có năng lực tài chính, đây đã trở thành một lựa chọn chiến lược, gắn liền với các yếu tố như quản trị tài sản, cư trú thuế, kế hoạch giáo dục, định hướng nghề nghiệp và nghĩa vụ tuân thủ pháp lý trong dài hạn.

Song song với sự gia tăng nhu cầu, nhiều quốc gia đang từng bước điều chỉnh khung pháp lý liên quan đến đầu tư định cư. Các yêu cầu về minh bạch nguồn vốn, thời gian cư trú thực tế, cũng như mức độ hội nhập xã hội ngày càng được siết chặt. Các chương trình Golden Visa, Residency by Investment hay Citizenship by Investment vì vậy cũng đang được rà soát dưới góc độ quản trị, an ninh và tính bền vững.

Khoảng trống thông tin và rủi ro trong quyết định định cư dài hạn

Mặc dù thông tin về di trú và đầu tư quốc tế hiện diện rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến, phần lớn nội dung vẫn mang tính rời rạc, thiếu hệ thống và chưa phản ánh đầy đủ bối cảnh chính sách cũng như thực tiễn triển khai.

Theo các chuyên gia, việc chỉ tiếp cận thông tin bề mặt có thể dẫn đến những rủi ro đáng kể, từ lựa chọn chương trình không phù hợp với cấu trúc tài chính, đánh giá chưa đầy đủ nghĩa vụ thuế và cư trú, cho đến việc thiếu chuẩn bị cho các yếu tố liên quan đến giáo dục và kế hoạch nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình.

Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư ngày càng có xu hướng tìm kiếm những nền tảng thông tin chuyên sâu, nơi có sự tham gia trực tiếp của các tổ chức cấp phép, chuyên gia và các bên liên quan trong hệ sinh thái di trú, thay vì chỉ dựa vào các nguồn thông tin đơn lẻ.

Diễn đàn đối thoại đa bên về di trú và đầu tư quốc tế

Xuất phát từ nhu cầu tiếp cận thông tin minh bạch và đa chiều, Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư - Định cư & Di trú Toàn cầu 2026 (Global Immigration & Investment Summit 2026) được tổ chức như một diễn đàn trung lập, tập trung vào việc chia sẻ thông tin chính thống và phân tích chuyên môn trong lĩnh vực di trú và đầu tư quốc tế.

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 300 nhà đầu tư cùng các tổ chức di trú, doanh nghiệp bất động sản quốc tế, đơn vị giáo dục, ngân hàng, đại diện các tổ chức cấp phép, chuyên gia chính sách và một số thành viên đến từ cơ quan chính phủ của các quốc gia tham gia trao đổi và chia sẻ góc nhìn chuyên môn.

Nội dung thảo luận bao gồm các nhóm chương trình định cư theo diện đầu tư, doanh nghiệp, du học - việc làm, quốc tịch thứ hai, cũng như các vấn đề liên quan đến quản trị tài sản, chiến lược thuế và tuân thủ pháp lý trong bối cảnh di trú toàn cầu.

Khác với các hoạt động mang tính quảng bá đơn lẻ, hội nghị được định vị như một nền tảng đối thoại đa bên, nơi khu vực công và tư cùng thảo luận về chính sách, tiêu chuẩn quản lý và thực tiễn triển khai trong lĩnh vực di trú và đầu tư quốc tế.

Tiếp cận hệ sinh thái di trú ở cấp độ quốc tế

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là khu triển lãm di trú quốc tế, nơi các tổ chức và đại diện chương trình cung cấp thông tin về khung pháp lý, điều kiện đầu tư, yêu cầu tuân thủ và các yếu tố rủi ro liên quan đến từng lộ trình định cư.

Bên cạnh đó, khu vực trao đổi chuyên sâu được thiết kế dành cho các trường hợp cần phân tích hồ sơ ở mức độ chi tiết hơn, giúp nhà đầu tư hiểu rõ mối liên hệ giữa tài chính, pháp lý và chiến lược định cư dài hạn.

Thông tin sự kiện

Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư - Định cư & Di Trú Toàn Cầu 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 20-21/01/2026 tại JW Marriott Hotel & Suites Sài Gòn.Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự được công bố tại:

https://the-immigration.com/conferences/the-global-immigration-summit-2026/