Công khai số điện thoại phản ánh bất cập giao thông, vận tải dịp Tết

Theo đó, để thông tin chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân liên hệ số điện thoại: 081.9115911 (Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia).

Người dân có thể phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông, vận tải đường bộ tới số điện thoại di động 0995.67.67.67 hoặc số cố định 069.2342608 (của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an).

Các phản ánh có thể gửi tới số điện thoại trên, như: Chở quá số người, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định; ùn tắc giao thông ; tài xế sử dụng rượu bia khi lái xe; sử dụng điện thoại, ma túy; không đội mũ bảo hiểm; vi phạm tốc độ; vận chuyển hàng cấm; tai nạn giao thông…

Phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga, bến xe; công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến, liên hệ số điện thoại: 1900.599.870 máy lẻ 2 (Phòng Quản lý vận tải và phương tiện người lái, Cục Đường bộ, Bộ Giao thông vận tải).

Các bất cập về tổ chức giao thông, đèn tín hiệu, chở quá tải, ùn tắc giao thông… người dân có thể liên hệ số điện thoại: 1900.599.870 máy lẻ 1 (Phòng Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, Cục Đường bộ).

Để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường sắt, liên hệ số điện thoại: 0865367565 (Cục Đường sắt, Bộ Giao thông vận tải).

Thông tin về hàng không, liên hệ số điện thoại: 0916.562.119 (Cục Hàng không, Bộ Giao thông vận tải).

Thông tin về đường thủy, liên hệ số điện thoại: 0942.107.474 (Cục Đường thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải).

Các thông tin về hàng hải, liên hệ số điện thoại: 0914.689.576 (Cục Hàng hải, Bộ Giao thông vận tải).

Người dân phản ánh tình hình đi lại, giao thông dịp Tết nên ưu tiên sử dụng tin nhắn để đảm bảo chính xác, an toàn.

Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị các địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng về trật tự an toàn giao thông của địa phương trên cổng thông tin điện tử của UBND, Công an, Sở Giao thông vận tải để người dân có thể liên hệ, phản ánh theo thẩm quyền.



Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia khuyến cáo người dân khi có phản ánh nên ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện, an toàn; khi phản ánh cần có đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện (hoặc số hiệu chuyến bay, chuyến tàu), hành vi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 18/1, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia có công điện gửi Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố về việc tăng cường bảo đảm an toàn giao thông với hoạt động vận tải hành khách . Công điện được ban hành khi thời gian gần đây trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe kinh doanh vận tải khách.

Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô, các bến xe khách phải kiểm tra 100% xe rời bến. Đảm bảo xe khách rời bến tuân thủ đúng các quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện, tổ chức thời gian làm việc hợp lý bảo đảm sức khỏe của lái xe, tránh hiện tượng mệt mỏi, ngủ gật khi đang điều khiển phương tiện…