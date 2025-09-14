Công nghệ 14/9: Những điều mong đợi tại Meta Connect 2025

Những điều mong đợi tại Meta Connect 2025

Meta dự kiến ra mắt hai mẫu kính thông minh mới, trong đó có mẫu đầu tiên tích hợp màn hình hiển thị. Mẫu này có thể được gọi là “Celeste” và sẽ có giá khoảng 800 USD. Màn hình nhỏ sẽ hiển thị thông báo và ảnh xem trước, nhưng không hỗ trợ thực tế tăng cường toàn diện. Kính còn đi kèm vòng đeo tay EMG để điều khiển bằng cử chỉ tay.

Ngoài Hypernova, Meta cũng có thể giới thiệu phiên bản mới của kính Ray-Ban Meta không có màn hình. Các bản cập nhật bao gồm cải tiến camera, thời lượng pin và tích hợp AI. Meta cũng đang mở nền tảng cho các nhà phát triển bên thứ ba, hứa hẹn mở rộng chức năng kính thông minh.

Meta đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhờ động lực AI. (Nguồn: Meta)

AI tiếp tục là trọng tâm lớn tại Connect. Meta AI hiện có một tỷ người dùng hàng tháng. Công ty đang phát triển các chatbot “nhân vật” nói tiếng không phải tiếng Anh, dù đã gặp một số chỉ trích về an toàn. Ngoài ra, CEO Zuckerberg có thể chia sẻ thêm về tham vọng “siêu trí tuệ” và cập nhật về mô hình Llama 4 đang bị trì hoãn.

Dù AI đang chiếm spotlight, metaverse vẫn có mặt tại sự kiện. CTO Andrew Bosworth đã hé lộ các cập nhật phần mềm Horizon Worlds, bao gồm NPC dùng AI. Dự kiến sẽ có thêm thông tin về các headset VR bên thứ ba như ASUS và Lenovo, cùng với khả năng xuất hiện phiên bản đơn giản của avatar Codec holographic.

Trung Quốc mở cuộc điều tra chống bán phá giá chip nhập khẩu từ Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa công bố khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá đối với một số loại chip IC tương tự nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Cuộc điều tra được thực hiện theo đơn kiến nghị của một hiệp hội ngành bán dẫn cấp tỉnh, đại diện cho các doanh nghiệp trong nước.

Cuộc điều tra tập trung vào hai loại chip: chip giao tiếp hàng hóa (commodity interface IC) và chip điều khiển cổng (gate driver IC), sử dụng công nghệ xử lý từ 40 nanomet trở lên. Đây là các loại chip phổ biến trong nhiều thiết bị điện tử công nghiệp và tiêu dùng.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn nóng, đặc biệt là trong lĩnh vực chip. (Nguồn: Chinadaily)

Theo thông báo, cuộc điều tra dự kiến kết thúc vào ngày 13/9/2026. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, thời hạn có thể được gia hạn thêm 6 tháng.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng khởi động một cuộc điều tra khác về các biện pháp phân biệt đối xử của Mỹ đối với ngành công nghiệp vi mạch tích hợp của Trung Quốc. Bộ cho biết đã thu thập được bằng chứng sơ bộ cho thấy các biện pháp của Mỹ có tính chất cấm đoán và hạn chế một cách phân biệt, vi phạm luật thương mại nước ngoài của Trung Quốc.

Người lao động Anh thận trọng với AI

Một cuộc khảo sát do Ipsos thực hiện cho thấy 33% người lao động Anh không chia sẻ với cấp trên về việc sử dụng công cụ AI trong công việc. Nhiều người lo ngại rằng việc tiết lộ sẽ khiến năng lực của họ bị nghi ngờ.

Hơn một nửa số người được hỏi tin rằng AI đe dọa cấu trúc xã hội. Chỉ 17% cho rằng AI là một sự thay thế tốt cho tương tác giữa con người, trong khi 63% phản đối quan điểm này.

Nhiều người cảm thấy bị kỳ thị nếu sử dụng AI quá nhiều. Một nghiên cứu khác từ Henley Business School cho thấy gần một nửa số người lao động không nhận được hướng dẫn chính thức từ công ty về cách sử dụng AI, và hơn 25% cho rằng họ không được hỗ trợ đầy đủ.

Chỉ có 17% người dân Anh cho rằng AI là giải pháp thay thế tốt cho tương tác giữa con người. (Nguồn: Shutterstock)

Thủ lĩnh Công đảng Keir Starmer muốn “tiêm AI vào mạch máu” của nền kinh tế Anh. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp có chuyến thăm Anh, cùng với Sam Altman (OpenAI) và Jensen Huang (Nvidia), nhằm thúc đẩy hợp tác AI và đầu tư vào trung tâm dữ liệu lớn nhất nước Anh.

Gaia Marcus từ Viện Ada Lovelace cảnh báo về “khoảng cách niềm tin” giữa tham vọng của chính phủ và cảm nhận của người dân. Bà nhấn mạnh cần đánh giá tác động của AI không chỉ trong phòng thí nghiệm mà cả trong đời sống hàng ngày.