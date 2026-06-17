Công nghệ 17/6: SpaceX vượt mặt Amazon sau IPO, Google ra mắt Android 17

SpaceX vượt Amazon sau IPO

Trong tuần qua, cổ phiếu SpaceX tăng gần 5%, đóng cửa ở mức 201,80 USD, sau khi đạt đỉnh trong ngày là 225,64 USD. Đợt tăng này đưa vốn hóa thị trường của SpaceX lên khoảng 2,655 nghìn tỷ USD, vượt qua Amazon và chỉ kém Microsoft. Sự kiện này diễn ra ngay sau khi quyền chọn cổ phiếu SpaceX được niêm yết, với hơn 1 triệu hợp đồng được giao dịch trong một ngày.

Các nhân viên của SpaceX băng qua đường khi họ đến làm việc tại cơ sở SpaceX ở Hawthorne, Mỹ vào ngày công ty niêm yết cổ phiếu. (Nguồn: Reuters)

Khối lượng giao dịch cổ phiếu SpaceX đạt 61 tỷ USD, cao nhất trong số các công ty lớn niêm yết tại Mỹ trong ngày. Các chuyên gia cảnh báo rằng với lượng cổ phiếu lưu hành nhỏ và định giá cao, SpaceX có thể biến động mạnh.

SpaceX dự kiến sẽ được đưa vào các chỉ số lớn như Nasdaq 100, FTSE Russell và MSCI trong tháng 6, tạo thêm nhu cầu từ các quỹ ETF và nhà đầu tư thụ động. Tuy nhiên, công ty vẫn ghi nhận lỗ ròng 4,94 tỷ USD trong năm qua, dù doanh thu đạt 18,67 tỷ USD. Điều này cho thấy sự hứng khởi của nhà đầu tư đang vượt lên trên những rủi ro tài chính thực tế.

Google phát hành Android 17 với nhiều tính năng mới

Google vừa chính thức tung ra Android 17 cho các thiết bị Pixel, trước khi mở rộng sang các dòng máy khác trong năm nay. Điểm nhấn lớn nhất là hệ thống AI Gemini Intelligence, hỗ trợ thực hiện nhiều tác vụ phức tạp, cùng tính năng Bubbles cho phép biến ứng dụng thành cửa sổ nổi để đa nhiệm dễ dàng hơn.

Giao diện Android 17 với chế độ Bubbles và Foldable Gaming Mode, minh họa khả năng đa nhiệm và tối ưu cho thiết bị màn hình gập. (Nguồn: Google)

Android 17 cũng mang đến Foldable Gaming Mode, tối ưu trải nghiệm chơi game trên màn hình gập như Galaxy Fold và Pixel Fold. Người dùng có thể tận dụng bố cục 50/50 với game ở nửa trên và bàn phím ảo ở nửa dưới, hoặc tùy chỉnh khi dùng tay cầm ngoài. Ngoài ra, công cụ quay màn hình mới hỗ trợ ghi lại phản ứng bằng camera selfie, phục vụ nhu cầu tạo video nhanh cho TikTok hay Instagram.

Về bảo mật, Android 17 bổ sung quyền truy cập tạm thời cho ứng dụng, tính năng Mark as lost để khóa máy từ xa bằng sinh trắc học, cùng hệ thống Live Threat Detection nâng cấp nhằm chặn ứng dụng độc hại. Google cũng mở rộng các tiện ích cho Pixel như chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói, dịch trực tiếp cuộc gọi và chia sẻ khẩn cấp trên Pixel Watch.

Snap ra mắt kính AR Specs giá 2.195 USD

Snap vừa công bố Specs, mẫu kính thực tế tăng cường (AR) đầu tiên dành cho người dùng phổ thông, với giá 2.195 USD và khoản đặt cọc hoàn lại 200 USD. CEO Evan Spiegel cho rằng sau gần 20 năm kể từ khi iPhone ra đời, người dùng đã sẵn sàng cho một cách tiếp cận mới với công nghệ, vượt ra khỏi màn hình điện thoại truyền thống.

CEO Evan Spiegel của Snap giới thiệu kính AR Specs tại sự kiện ra mắt. (Nguồn: CNBC)

Specs được thiết kế với màn hình lớn hơn, trọng lượng nhẹ hơn và thời lượng pin gần 4 giờ. Kính cho phép trải nghiệm AR qua thấu kính trong suốt, mang lại cảm giác tương tác trực tiếp với thế giới xung quanh. Snap kỳ vọng sản phẩm sẽ tạo ra những trải nghiệm chia sẻ mới, từ trò chơi laser tag đến học tập cùng trẻ em.

Tuy nhiên, mức giá cao khiến nhiều chuyên gia lo ngại về khả năng tiếp cận, đặc biệt khi Snap vốn có lượng người dùng trẻ. Trong khi Meta và Google đã có nền tảng tài chính mạnh để thử nghiệm phần cứng, Snap vẫn đang phải chứng minh với nhà đầu tư rằng chiến lược dài hạn này có thể mang lại lợi nhuận.