Công nghệ 24/9: Qualcomm muốn biến Android thành máy chơi game PC

Qualcomm muốn đưa game PC lên smartphone Android

Động thái hướng tới việc cải thiện hiệu năng và khả năng tương thích khi chạy các tựa game PC nặng trên smartphone.

Hiện trải nghiệm game PC trên Android vẫn chưa ổn định, với tình trạng game chạy không mượt, giật lag hoặc không thể khởi động.

Cộng đồng người dùng chủ yếu dựa vào Turnip, bộ driver do cộng đồng phát triển cho GPU Adreno của Qualcomm. Việc nhà sản xuất phần cứng trực tiếp tham gia được kỳ vọng giải quyết một phần hạn chế này.

Trong các thử nghiệm trên thiết bị kỹ thuật, những game đòi hỏi cấu hình cao như Cyberpunk 2077 và Black Myth: Wukong đã vận hành trơn tru ở chế độ DirectX 12.

Qualcomm đồng thời nghiên cứu hỗ trợ DirectX 12 trực tiếp trên Android, qua đó hướng tới khả năng xử lý tốt hơn các game PC hiện đại.

GPU thế hệ mới còn được bổ sung Adreno Matrix Core, nhân AI chuyên dụng, cùng Adreno Neural Fusion phục vụ nâng độ phân giải và tạo khung hình bằng AI.

Thử nghiệm cho thấy Genshin Impact tăng từ 60 lên 120 fps mà gần như không tạo độ trễ đáng chú ý. Tuy nhiên, các kết quả này mới được ghi nhận trên thiết bị thử nghiệm kỹ thuật.

Motorola Signature 27 dùng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Motorola Signature 27 được Motorola định vị là mẫu flagship thực thụ, thay vì tiếp tục tập trung vào nhóm cận cao cấp. Sản phẩm được giới thiệu tại Qualcomm Tech Summit, đồng thời sử dụng cách đặt tên theo năm.

Điểm đáng chú ý là máy trang bị Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, thay cho Snapdragon 8 Gen 5 trên thế hệ Signature đầu tiên.

Nền tảng phần cứng mới hướng tới tăng khả năng xử lý AI trên thiết bị, cải thiện hiệu năng chơi game, kết nối mạng và xử lý hình ảnh.

Để kiểm soát nhiệt lượng khi thực hiện các tác vụ nặng, Motorola trang bị hệ thống tản nhiệt ArcticMesh, với buồng hơi có diện tích lớn hơn 40%, kết hợp kim loại lỏng, lưới đồng và keo tản nhiệt chứa tinh thể kim cương.

Hệ thống camera sau gồm 4 camera, trong đó cảm biến chính Sony LYTIA 910 50 MP, kích thước 1/1.28 inch, đi cùng camera tiềm vọng 200 MP. Hai cảm biến còn lại chưa được công bố chi tiết.

Máy có thiết kế lấy cảm hứng từ dòng Droid Razr và hỗ trợ 7 năm cập nhật Android cùng các bản vá bảo mật. Hệ thống âm thanh được phát triển cùng Bang & Olufsen.

Motorola chưa công bố giá bán và thời điểm phát hành cụ thể tại toàn bộ thị trường. Signature 27 dự kiến có mặt toàn cầu trong năm 2026, trong đó Bắc Mỹ được mở bán trước vào tháng 11.

Vingroup đặt 10 đoàn tàu cao tốc từ Siemens

VinSpeed, đơn vị phụ trách mảng đường sắt của Vingroup, đã ký thỏa thuận với Siemens về việc cung cấp 10 đoàn tàu cao tốc, trị giá lên tới 1 tỷ euro, tương đương 1,1 tỷ USD. Các đoàn tàu sẽ được vận hành trên những tuyến đường sắt cao tốc do VinSpeed triển khai tại Hà Nội và TP.HCM.

Siemens Mobility cho biết VinSpeed sẽ tiếp nhận tàu theo từng giai đoạn. Các đoàn tàu có khả năng đạt tốc độ tối đa 350 km/h. Thỏa thuận hiện tại được xem là nền tảng cho những hợp đồng tiếp theo giữa hai bên. VinSpeed đặt mục tiêu bắt đầu vận hành hai tuyến đường sắt tư nhân vào năm 2028.

Các đoàn tàu Velaro Novo trong thỏa thuận được giới thiệu có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn 30% so với những mẫu trước đó. Vingroup và Siemens đã hợp tác hơn một thập kỷ, trong đó các đơn vị của Siemens từng cung cấp công nghệ động cơ cho VinFast và thiết bị y tế cho hệ thống Vinmec.

Tại phía Nam, tuyến đường sắt của VinSpeed dài 54 km, kết nối khu vực Bến Thành với huyện Cần Giờ. Tuyến phía Bắc dài 121 km, kết nối Hà Nội với Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. VinSpeed cũng bắt đầu hợp tác với Vinhomes để triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, trong đó có các tuyến kết nối sân bay.