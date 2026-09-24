Đã có Claude và Gemini, vì sao Qualcomm vẫn đưa agentic AI lên Snapdragon?

Tại Snapdragon Summit 2026, Qualcomm giới thiệu cùng lúc hai nền tảng di động cao cấp là Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6. Trong đó, phiên bản Extreme trở thành sản phẩm mạnh nhất, đứng trên dòng Elite vốn từng giữ vị trí cao nhất trong hệ sinh thái chip di động của hãng.

Bên cạnh những nâng cấp quen thuộc về CPU, GPU, camera hay kết nối, Qualcomm dành phần lớn thông điệp cho “kỷ nguyên agentic AI”. Theo hãng, hai nền tảng mới được thiết kế để tạo ra những trải nghiệm AI tức thời, cá nhân hóa và có khả năng thích ứng với người dùng. Cả hai đều kết hợp CPU Oryon, GPU Adreno, NPU Hexagon và Sensing Hub để xử lý các tác vụ AI trên thiết bị. Qualcomm cũng cho biết các thiết bị sử dụng hai nền tảng sẽ xuất hiện từ nhiều hãng smartphone lớn như Xiaomi, OPPO, vivo, Honor, Motorola và OnePlus.

Tuy nhiên, việc tích hợp một NPU mạnh hơn cũng đặt ra câu hỏi: Tại sao người dùng cần agentic AI trên chip khi các nền tảng như Claude, ChatGPT hay Gemini đã có thể thực hiện nhiều tác vụ phức tạp trên cloud?

Hỏi ít, làm nhiều

Trong phiên trao đổi với báo chí sau sự kiện, Qualcomm nhận được câu hỏi: Khi phần lớn AI agent mạnh nhất vẫn chạy trên cloud, những con chip mới có thể làm gì khác biệt ngay trên smartphone?

Trước đó, CEO Qualcomm Cristiano Amon đã tóm gọn quan điểm của hãng bằng một câu: “AI tốt nhất không phải là AI đòi hỏi bạn phải làm nhiều hơn. Nó phải làm được nhiều việc hơn cho bạn và trở thành AI của riêng bạn.”

CEO Qualcomm Cristiano Amon tại Snapdragon Summit 2026.

Nói ngắn gọn: bớt hỏi, làm nhiều hơn. AI mà Qualcomm hình dung có phần giống một cộng sự giỏi: hiểu mục tiêu, tự xử lý các bước phía sau và chỉ yêu cầu người dùng can thiệp vào những quyết định quan trọng.

Muốn làm được như vậy, AI trước hết phải hiểu người dùng.

Chris Patrick, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc mảng thiết bị di động của Qualcomm, giải thích bằng một ví dụ đơn giản: nhờ ai đó mua “những món tôi thường dùng”.

“Nếu bạn nhờ một người lạ mua những món mình thường dùng, bạn có thể chỉ nhận được một phản hồi chung chung”, Patrick nói. “Nhưng một người thân hiểu rõ bạn sẽ biết bạn thích sữa đậu nành và Cheerios.”

Các mô hình như Claude hay Gemini có thể sở hữu năng lực suy luận rất mạnh. Tuy nhiên, nếu không được cung cấp đủ thông tin, chúng không mặc nhiên biết thói quen, lịch trình, danh bạ hay tài liệu mà người dùng đang nhắc tới. AI khi đó vẫn phải hỏi lại nhiều lần hoặc đưa ra một kết quả mang tính chung chung.

Qualcomm cho rằng smartphone có thể bổ sung lớp ngữ cảnh còn thiếu này. Điện thoại gần như luôn ở bên người dùng, nắm được trạng thái của các ứng dụng và có thể học những sở thích hình thành theo thời gian.

“AI agent cần đủ gần gũi để thực sự hiểu bạn”, ông Patrick nói.

Đó cũng là điểm cốt lõi trong cách Qualcomm nhìn nhận agentic AI. Mục tiêu không chỉ là đưa một chatbot xuống smartphone, mà là biến thiết bị thành lớp trí nhớ và ngữ cảnh giúp AI hiểu đúng yêu cầu, phối hợp các công cụ và hành động thay người dùng.

Chris Patrick, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc mảng thiết bị di động của Qualcomm

“Gửi cái này cho John”

Một đại diện khác của Qualcomm đưa ra ví dụ: người dùng nói với AI rằng “Hãy gửi cái này cho John”.

Với con người, câu lệnh trên có thể rất tự nhiên. Nhưng một AI agent thiếu ngữ cảnh sẽ phải giải quyết hàng loạt câu hỏi: “Cái này” là tài liệu nào? John nào trong danh bạ? Nếu có năm người cùng tên John thì phải chọn ai? Tài liệu có phù hợp để gửi trong môi trường doanh nghiệp hay không?

“Có thể có tới năm người tên John trong danh bạ của bạn”, Vinesh Sukumar, Phó chủ tịch phụ trách quản lý sản phẩm AI tại Qualcomm, nói.

Theo đại diện của hãng, những tình huống như vậy khiến người dùng phải trải qua bốn, năm, thậm chí bảy lượt trao đổi chỉ để bổ sung thông tin. Người dùng dễ cảm thấy khó chịu vì phải “cầm tay chỉ việc” cho AI, trong khi nhà cung cấp dịch vụ cloud cũng phải tiêu tốn thêm token và năng lực tính toán để xử lý nhiều lượt hội thoại.

Nếu smartphone có thể bổ sung ngữ cảnh vào yêu cầu ngay từ đầu, AI sẽ biết người dùng đang mở tài liệu nào, thường xuyên liên lạc với ai và ứng dụng nào cần được sử dụng. Một yêu cầu nhiều lượt khi đó có thể được rút xuống còn một lượt.

Qualcomm cho rằng ngữ cảnh này không chỉ bao gồm một vài thông tin trong danh bạ. Nó có thể là dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu phi cấu trúc và thông tin đa phương thức được thu thập theo thời gian.

“Khi ngữ cảnh được bổ sung vào prompt, về bản chất, bạn đang đưa ‘lẽ thường’ vào những mô hình này”, đại diện Qualcomm nhận định.

Khác biệt không nằm ở việc tạo ra một “Claude thu nhỏ”

So sánh agentic AI trên Snapdragon với Claude hay Gemini thực tế không hoàn toàn ngang hàng. Claude và Gemini là các mô hình hoặc dịch vụ AI, trong khi Snapdragon là nền tảng phần cứng giúp hệ điều hành và ứng dụng vận hành những trải nghiệm AI.

Theo Qualcomm, agentic AI trên Snapdragon không chỉ là một chatbot chạy cục bộ, mà là hệ thống phối hợp CPU để điều phối tác vụ, GPU để xử lý song song, NPU để suy luận hiệu quả và kết nối với các nguồn lực bên ngoài.

Qualcomm không tuyên bố Snapdragon 8 Elite Gen 6 sẽ chạy một mô hình mạnh hơn các mô hình frontier trên cloud. Vai trò của chip là thực hiện ba nhóm công việc khác.

Đầu tiên, thiết bị có thể duy trì ngữ cảnh cá nhân ở mức tiêu thụ điện năng thấp. Trang sản phẩm của Qualcomm liệt kê “low-power personal context” là một trong những tính năng của Sensing Hub trên cả hai chip. Hãng cũng mô tả agentic AI có khả năng học thói quen và thích ứng với sở thích của người dùng theo thời gian. Snapdragon 8 Elite Gen 6 được quảng bá với khả năng hỗ trợ các agent cá nhân hóa, có thể dự đoán và hành động thay người dùng mà không phải lúc nào cũng chờ một câu lệnh rõ ràng.

Thứ hai, AI có thể điều phối các ứng dụng và thực hiện hành động ngay trên thiết bị.

“Tôi muốn AI điều phối các ứng dụng. Tôi muốn nó thực hiện hành động trên thiết bị”, Patrick nói trong phiên Q&A.

Đây là khác biệt giữa một chatbot tạo ra câu trả lời và một agent hoàn thành công việc. Thay vì chỉ hướng dẫn người dùng cách gửi tài liệu, agent có thể mở đúng ứng dụng, chọn đúng tệp, xác định đúng người nhận và chuẩn bị thao tác gửi.

Cuối cùng, những tác vụ phù hợp có thể được suy luận hoàn toàn trên thiết bị. Điều này đặc biệt hữu ích khi người dùng cần phản hồi nhanh, không có kết nối mạng ổn định hoặc đang xử lý dữ liệu nhạy cảm.

Tương lai không phải cuộc đối đầu giữa cloud và thiết bị

Dù nhấn mạnh vai trò của chip, Qualcomm không cho rằng toàn bộ AI sẽ rời khỏi cloud. Patrick dự đoán trải nghiệm thực tế sẽ là sự kết hợp giữa khả năng suy luận trên cloud và khả năng suy luận ngay trên thiết bị.

Nói cách khác, Claude, Gemini hoặc những mô hình tương tự vẫn có thể đóng vai trò “bộ não” cho các yêu cầu phức tạp. Smartphone sẽ cung cấp trí nhớ, hoàn cảnh và công cụ để biến kết quả suy luận thành hành động.

Cloud có lợi thế về quy mô tính toán và khả năng vận hành những mô hình lớn. Thiết bị có lợi thế vì nằm gần dữ liệu, ứng dụng và người dùng. Mô hình hybrid cho phép mỗi bên xử lý phần việc phù hợp nhất.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 được Qualcomm mô tả là nền tảng dành cho thế hệ agentic AI tiếp theo, với khả năng xử lý trải rộng trên CPU, GPU và NPU. Trong khi đó, Sensing Hub phụ trách quá trình học và duy trì ngữ cảnh với mức tiêu thụ điện thấp. Trang sản phẩm của Qualcomm còn đề cập đến khả năng hoạt động “zero-prompt”, tức AI có thể chủ động hỗ trợ mà không cần người dùng luôn đưa ra câu lệnh cụ thể.

Ở những tác vụ đơn lẻ, khác biệt giữa Elite và Elite Extreme có thể không quá lớn. Đại diện Qualcomm cho biết sự chênh lệch sẽ rõ hơn với những yêu cầu phức hợp, trong đó agent phải thực hiện nhiều công việc song song.

Qualcomm cho rằng tương lai của AI trên smartphone sẽ là mô hình hybrid: cloud đảm nhận những tác vụ suy luận phức tạp, còn chip Snapdragon xử lý ngữ cảnh và hành động ngay trên thiết bị.

Chẳng hạn, yêu cầu “lập kế hoạch cho kỳ nghỉ hè và gửi cho gia đình” có thể bao gồm tìm địa điểm, kiểm tra lịch, phối hợp với nhiều người, tạo kế hoạch và chia sẻ kết quả. Phiên bản Extreme có nhiều tài nguyên xử lý hơn để chạy đồng thời những tác vụ dạng này, qua đó rút ngắn thời gian từ lúc nhận câu lệnh đến khi hoàn thành hành động.

Phần cứng đã có, nhưng bài toán quyền riêng tư vẫn còn

Tầm nhìn của Qualcomm cho thấy cuộc đua AI trên smartphone không còn chỉ được đo bằng số TOPS của NPU hay tốc độ chạy một mô hình ngôn ngữ. Giá trị thực sự nằm ở việc thiết bị có thể xây dựng ngữ cảnh chính xác đến đâu và AI được phép hành động sâu tới mức nào trong hệ điều hành.

Điều này đồng thời tạo ra những câu hỏi mới. Agent sẽ được đọc bao nhiêu dữ liệu cá nhân? Người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa những gì AI đã học hay không? Thông tin nào được giữ trên thiết bị và thông tin nào được gửi lên cloud? AI có cần xác nhận trước khi gửi tin nhắn, đặt hàng hoặc chia sẻ tài liệu?

Qualcomm đã cung cấp nền móng phần cứng cho tầm nhìn agentic AI, nhưng trải nghiệm cuối cùng vẫn phụ thuộc vào hệ điều hành, nhà sản xuất smartphone và các nhà phát triển ứng dụng.

Vì vậy, khác biệt của agentic AI trên Snapdragon không đơn thuần là chạy một phiên bản Claude hay Gemini ngay trong điện thoại. Tham vọng lớn hơn là biến smartphone thành lớp trí nhớ và hành động cho AI: hiểu người dùng đang nói về điều gì, biết công cụ nào cần sử dụng và có thể hoàn thành công việc với ít hướng dẫn hơn.

Nói ngắn gọn, cloud có thể giúp AI trở nên thông minh. Còn smartphone là nơi Qualcomm kỳ vọng AI sẽ học cách thực sự hiểu người dùng.

Cảm ơn Qualcomm đã tài trợ chuyến bay đưa chúng tôi đến sự kiện Snapdragon Summit 2026 để trải nghiệm sản phẩm.