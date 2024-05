Công nghệ AI sẽ giúp Cake thành ngân hàng thuần số hiệu quả nhất

Trong một chia sẻ gần đây, Chủ tịch JPMorgan - ông Chase Jamie Dimon cho rằng, AI sẽ tạo nên một sự chuyển đổi "bùng nổ" như những gì điện thoại và internet đã làm, đồng thời khẳng định các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã bắt đầu tạo ra doanh thu cho ngân hàng và những tiến bộ trong tương lai của công nghệ này có thể sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nữa.



Tại Việt Nam, ngân hàng số Cake by VPBank đã và đang sẵn sàng cho các bước tiến vượt bậc trong thời gian tới với chiến lược NEXT GEN AI BANK của mình. Ở đó, ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng giám đốc Cake by VPBank tin rằng, AI sẽ là lời giải cho mô hình ngân hàng thuần số hiệu quả.

Chỉ hơn 3 năm từ khi ra mắt, Cake by VPBank đã có nhiều thành tích ấn tượng khi là ngân hàng thuần số có số lượng khách hàng cao nhất, sở hữu dải sản phẩm toàn diện cho nhu cầu tài chính, dẫn đầu về áp dụng công nghệ và đạt nhiều giải thưởng giá trị… Theo ông, điều gì đã giúp Cake có thể bắt kịp xu hướng, thu hút và làm hài lòng khách hàng như vậy?

Ông Nguyễn Hữu Quang: Khi nhắc tới khách hàng, chúng tôi có 2 từ khóa chính là: hiểu và chạm. Hiểu là khi thành lập ngân hàng số CAKE vào đầu năm 2021, chúng tôi luôn tự đặt câu hỏi rằng: khách hàng của chúng tôi là ai?

Để có thể có phân khúc người dùng số riêng trong hơn 40 ngân hàng truyền thống đang có mặt ở Việt Nam, chúng tôi chọn ra 2 nhóm khách hàng số. Nhóm đầu tiên gồm những người dùng ngân hàng số từ 21 - 25 tuổi, ưa thích sự phiêu lưu, những điều mới và những dịch vụ mới, sẵn sàng chi tiêu vượt quá giới hạn để đạt được mục đích sống của mình.

Nhóm thứ 2 bao gồm những khách hàng tầm 31 - 40 tuổi, đã và đang phát triển sự nghiệp của mình. Chúng tôi luôn đặt khách hàng và phân khúc này vào trọng tâm để hiểu và phát triển những sản phẩm dịch vụ phù hợp nhất cho họ.

Theo đó, chúng tôi sử dụng AI để đơn giản hoá hành trình khách hàng, hiểu thói quen của họ, từ đó gợi ý những sản phẩm, dịch vụ được may đo riêng cho từng tập khách hàng, thậm chí từng khách hàng. Còn "chạm" ở đây nghĩa là mọi điểm chạm của chúng tôi với khách hàng, từ ứng dụng Cake, web, giao diện, đối tác hệ sinh thái… đều cố gắng thiết kế những trải nghiệm đơn giản nhất, ít tốn kém thời gian nhất, đảm bảo đúng tiêu chí "Dễ như Cake".

Ông Nguyễn Hữu Quang – CEO Ngân hàng số Cake by VPBank. Ảnh: KN

"Dễ như Cake" có phải là đích đến cuối cùng của ngân hàng số không, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Quang: Sau hơn 3 năm hoạt động, chúng tôi xác định chu kỳ tiếp theo sẽ đẩy mạnh toàn diện theo xu hướng trí tuệ nhân tạo, và đó cũng là lợi thế của chúng tôi từ khi xây dựng và hình thành đến nay.

Cụ thể hơn, chúng tôi gọi đó là chiến lược trở thành NEXT GEN AI BANK lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Đó không chỉ là một khẩu hiệu, mà trên thực tế chúng tôi đã và đang áp dụng tất cả những gì liên quan đến AI (AI tạo sinh, công cụ sử dụng AI) ở mọi khía cạnh trong hành trình khách hàng, lẫn quản trị hệ thống.

Vì là ngân hàng thuần số, nên Cake by VPBank luôn cần dự đoán và dẫn đầu xu thế về ứng dụng công nghệ một cách triệt để, từ đó tạo ra những sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, đem lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

Thời gian gần đây, cụm từ AI đã không còn quá xa lạ với ngành ngân hàng, vậy NEXT GEN AI BANK sẽ có gì khác biệt so với cách vận dụng AI tại các ngân hàng hiện nay, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Quang: Về bản chất, sản phẩm ngân hàng đều có sự tương đồng và mô hình ngân hàng truyền thống hay ứng dụng số của ngân hàng truyền thống thì tương tự nhau, còn đối với NEXT GEN AI BANK của chúng tôi thì mang lại giá trị khác biệt đến khách hàng.

Cake vận dụng AI trong toàn bộ hoạt động ngân hàng, từ quản trị vận hành, đến quản trị rủi ro và trải nghiệm, bảo mật cho khách hàng.

Riêng về phía người dùng, chúng tôi hướng đến 2 yếu tố chính. Thứ nhất là người dùng cần gì? Chúng ta nói đến AI rất nhiều nhưng quan trọng là ứng dụng AI thì người dùng được gì? Với Cake, AI sẽ được dùng để phân tích được hành vi của khách hàng nhằm hiểu khách hàng một cách cụ thể hơn.

Ví dụ như để giới thiệu thẻ tín dụng, vay hay đầu tư vi mô, hay gửi tiết kiệm thì chúng tôi dựa vào AI phân tích, nắm biết được nhóm khách hàng nào muốn mở thẻ để tư vấn và đề xuất đúng loại thẻ mà khách cần; nhóm khách hàng nào muốn mở tiết kiệm, chúng tôi sẽ có phân tích, đánh giá cụ thể để gửi tới cho khách hàng.

Ông Nguyễn Hữu Quang chia sẻ về tầm nhìn AI của Cake tại Chuỗi Đổi mới tài chính thế giới (WFIS) vừa diễn ra tại Việt Nam

Thứ hai là người dùng sẽ đến với Cake như thế nào? Hành trình và trải nghiệm của khách hàng đối với một nền tảng công nghệ luôn rất quan trọng, chúng tôi dùng AI để trải nghiệm này thuận tiện, đơn giản hơn nhưng vẫn đảm bảo yếu tố kỹ thuật và bảo mật cho khách hàng và ngân hàng. Khách hàng chỉ mất 2 phút cho một hành trình để mở 1 thẻ tín dụng hay được duyệt và giải ngân khoản vay.

Chúng tôi đã tự xây dựng hệ thống eKYC để xác định danh tính và kết hợp AI với nhiều mô hình đánh giá khác nhau để đảm bảo xác nhận chính chủ tài khoản hoặc giao dịch không có giấu hiện bất thường. Gần đây chúng tôi ra mắt tính năng tăng cường mã khóa, thêm một lớp bảo mật cho sổ tiết kiệm để giúp bảo vệ khách hàng và khách hàng an tâm khi gửi tiết kiệm tại Cake.

Điều gì khiến ông tự tin khi Cake by VPBank sẽ đi trên con đường NEXT GEN AI BANK trong giai đoạn tiếp theo?

Ông Nguyễn Hữu Quang: Như đã nói ở trên, chúng tôi xác định lấy AI làm lõi để phát triển hệ thống, không chỉ đối với khách hàng mà còn trong vận hành và kinh doanh. Trong tổ chức, chúng tôi ứng dụng AI rất nhiều vào công tác vận hành nội bộ.

Tôi rất tự hào khi đội ngũ công nghệ và AI của Cake là 100% kỹ sư người Việt chủ động xây dựng và đầu tư công nghệ ngay từ ban đầu, đề cao sự an toàn và đảm bảo linh hoạt để có thể cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Cả việc marketing, chấm điểm tín dụng, quản trị rủi ro… chúng tôi đều có những sản phẩm từ AI chuyên biệt. Với lợi thế ứng dụng dữ liệu lớn, machine learning, AI… chúng tôi còn có khả năng và đang tập trung khai thác, phục vụ tập khách hàng chưa được phục vụ đầy đủ của ngân hàng truyền thống, với những khoản tín dụng nhỏ, không cần nhiều giấy tờ thủ tục để xác minh.

Công nghệ GenAI giúp ngân hàng số Cake có thể phê duyệt một khoản vay chỉ trong vài phút. Ảnh: KN.

Điều này giúp Cake by VPBank có thể đem tới những dịch vụ tài chính toàn diện cho tập khách hàng này, với chi phí vận hành và đầu tư được tối ưu.



Bên cạnh đó, Quyết định 2345/QĐ-NHNN về triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước, áp dụng ngày 1/7/2024, đó là một tiền đề để hỗ trợ cái việc thúc đẩy những mô hình tài chính số, ngân hàng số phát triển mạnh mẽ. Khi cả ngân hàng và khách hàng đều có thể tiếp cận và phát triển sản phẩm, dịch vụ một cách đơn giản, nhanh chóng và an toàn bảo mật, minh bạch, hoàn toàn dựa trên nền tảng số.

Có vẻ như chiến lược lấy AI làm cốt lõi sẽ đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số. Vậy về phía Cake by VPBank, ngân hàng sẽ hưởng lợi những gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Quang: Báo cáo mới nhất của Goldman Sachs đã chỉ ra, AI có thể giúp tăng GDP toàn cầu hàng năm lên 7%, đồng thời mở ra một cuộc cách mạng năng suất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đáng kể.

Trở lại với Cake, hành trình NEXT GEN AI BANK là một con đường còn dài, và nhiều thách thức. May mắn là chúng tôi đã và đang nhận được sự hưởng ứng của khách hàng.

Chỉ sau hơn 3 năm hoạt động, Cake có đến 4,2 triệu khách hàng tin dùng và có gần 7.000 đồng tỷ tiền gửi tiết kiệm; mỗi tháng phát sinh khoảng 300.000 hồ sơ vay và mở thẻ tín dụng.

Những con số này thể hiện sự tin dùng ngày càng tăng của khách hàng với Cake by VPBank. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho chiến lược áp dụng công nghệ, AI để tạo nên hiệu quả tối ưu nhất cho ngân hàng và cho khách hàng. Từ đây, chúng tôi tự tin với mục tiêu lọt vào nhóm 5% ngân hàng số hàng đầu thế giới hoạt động hiệu quả.

Xin cảm ơn ông!