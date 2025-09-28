Công nghệ chỉ là phương tiện, bật mí thứ quan trọng nhất khiến người dùng tự nguyện chào đón và sử dụng dịch vụ ngân hàng

Tại buổi họp báo Ngày thẻ Việt Nam 2025 tổ chức hôm 26/9 vừa qua, trả lời câu hỏi: Vì sao Ban tổ chức lại lựa chọn chủ đề cho sự kiện năm 2025 là "Một chạm - Vạn niềm tin" và chủ đề này mang ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh thanh toán số và thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển? Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cho biết: Quá trình lựa chọn chủ đề cho Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 được Ban tổ chức thực hiện trên cơ sở tham khảo ý kiến từ nhiều bên liên quan, đặc biệt là Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điểm quan trọng nhất mà sự kiện hướng tới chính là phục vụ số đông, hướng tới công chúng. Bởi lẽ, công nghệ chỉ là phương tiện phục vụ con người; con người vẫn vượt trội hơn công nghệ nhờ có trái tim và cảm xúc. Chính vì vậy, Ban tổ chức mong muốn các ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ không chỉ mang đến công nghệ tốt, mà còn phải tạo ra những trải nghiệm tích cực và cảm xúc tốt đẹp cho người sử dụng.

"Cảm xúc tích cực cơ bản nhất chính là niềm tin. Khi người tiêu dùng có niềm tin vào sự minh bạch, an toàn và bảo mật thông tin tài chính, họ sẽ chủ động, tự nguyện chào đón và sử dụng dịch vụ. Ngược lại, nếu điều này không được đáp ứng, mọi khẩu hiệu hay lời kêu gọi chỉ mang lại hiệu quả rất hạn chế. Từ đó, tư tưởng xuyên suốt của chương trình năm nay được đúc kết trong thông điệp: 'Một chạm – Vạn niềm tin'. Thông điệp này bao hàm niềm tin trong nội tâm mỗi cá nhân, niềm tin giữa người sử dụng với ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ, cũng như niềm tin trong toàn xã hội và giữa các quốc gia", nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

"Điều quan trọng nhất mà Ban tổ chức muốn nhấn mạnh là công nghệ chỉ là phương tiện, nhưng phải luôn hướng tới cảm xúc và trải nghiệm tích cực cho người sử dụng", đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền phong

Về những đột phá mà Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam dự kiến sẽ mang đến cho người sử dụng trong năm nay, vượt qua những dấu ấn đặc biệt của các mùa trước, theo nhà báo Phùng Công Sưởng, bước sang năm thứ 5, Ngày thẻ Việt Nam đặt ra thách thức lớn cho Ban tổ chức. Công nghệ thay đổi liên tục, thậm chí từng ngày, khiến việc đưa ra những ý tưởng đột phá luôn là "bài toán đau đầu".

Tuy nhiên, tinh thần xuyên suốt của sự kiện vẫn là lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Gen Z – thế hệ sẵn sàng tiếp cận, trải nghiệm và thử nghiệm công nghệ mới bởi họ chính là lực lượng tiên phong dẫn lối, tạo trào lưu trong việc sử dụng công nghệ thanh toán.

Đổi mới trên tinh thần đó, Ban tổ chức đã xây dựng nhiều điểm nhấn cho sự kiện năm nay:

Trưng bày công nghệ, với sự tham gia của 24 ngân hàng và tổ chức tín dụng, sự kiện sẽ trở thành ngày hội giới thiệu các công nghệ thanh toán hiện đại và cập nhật nhất.

Trải nghiệm trực tiếp: Hàng chục nghìn sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm thực tế các công nghệ mới.

Thanh toán không dùng tiền mặt: Kế thừa kinh nghiệm từ những năm trước, 100% gian hàng trong khuôn khổ sự kiện sẽ áp dụng hình thức thanh toán phi tiền mặt.

Đêm nhạc công nghệ: Trong chuỗi hoạt động kéo dài 3 ngày (tùy điều kiện thời tiết), Ban tổ chức dự kiến tổ chức một đêm nhạc quy mô lớn, thu hút khoảng 5.000 – 7.000 khán giả. Đêm nhạc không chỉ tạo bầu không khí bùng nổ mà còn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số vào thanh toán, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của sự kiện.

Cũng theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó: Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế số, xã hội số phát triển trong nhóm hàng đầu khu vực; và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, với thông điệp Một chạm - Vạn niềm tin, cũng chính là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực để đưa tinh thần Nghị quyết số 57 vào cuộc sống - bằng việc thúc đẩy thói quen thanh toán số, lan tỏa niềm tin xã hội và tạo nền tảng cho những đột phá công nghệ - tài chính trong tương lai" - đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 nhấn mạnh.