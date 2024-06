Công nghệ độc quyền cho phép tầm soát đến 6 loại ung thư từ Ajinomoto

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, các phương pháp sàng lọc thông thường như chụp X-quang, chụp CT, xét nghiệm Pap chỉ có thể phát hiện ung thư khi nó đã phát triển đến một mức độ nhất định, bỏ sót nhiều trường hợp ung thư ở giai đoạn đầu. Bên cạnh đó, mỗi phương pháp sàng lọc thường chỉ tập trung vào một hoặc một số loại ung thư nhất định, đòi hỏi nhiều xét nghiệm riêng biệt để kiểm tra toàn diện.

Để nâng cao tỷ lệ sống sót cho bệnh nhân ung thư, việc tầm soát và phát hiện sớm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hiểu được nhu cầu cấp thiết này, cùng với thế mạnh độc quyền về Khoa học axit amin, Tập đoàn Ajinomoto đã đi sâu nghiên cứu và phát triển Công nghệ tầm soát ung thư sớm AminoIndex (Viết tắt là AICS®). AminoIndex® kết hợp hai thế mạnh kỹ thuật của Tập đoàn là tin sinh học, cho phép phân tích thống kê hiệu quả và chỉ số nồng độ axit amin trong máu cùng với công nghệ phân tích axit amin nhanh chóng và có độ nhạy cao.

Tầm soát sớm 6 loại ung thư chỉ với 5ml máu

Nguyên lý của AminoIndex® dựa trên sự thay đổi nồng độ axit amin tự do trong máu của bệnh nhân mắc ung thư so với người khỏe mạnh. Ở người khỏe mạnh, nồng độ các axit amin tự do trong huyết tương (thành phần của máu) luôn được duy trì ở mức nhất định để tạo sự cân bằng axit amin. Ở người mắc ung thư, nồng độ các axit amin này sẽ thay đổi.

Với Công nghệ AminoIndex®, chỉ cần thu thập 5ml máu là có thể đánh giá nguy cơ mắc ung thư sớm của 5 loại ung thư ở nam giới và 6 loại ung thư ở nữ giới, như: ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư tuyến tiền liệt…

Minh họa sự khác biệt về nồng độ axit amin trong máu của bệnh nhân ung thư tuyến tụy so với người khỏe mạnh.

Ngoài ung thư, công nghệ AminoIndex® còn có thể chuẩn đoán sớm các bệnh lý khác cũng gây ra những thay đổi về nồng độ axit amin như: xơ cứng động mạch, tiểu đường, bệnh gan, bệnh thận, Alzhemier,… Tính đến tháng 02/2016, công nghệ AminoIndex đã được ứng dụng tại 1077 cơ sở y tế tại Nhật Bản và hướng tới mục tiêu sàng lọc cho hàng trăm nghìn người mỗi năm. Tập đoàn vẫn đang tiếp tục nghiên cứu & mong muốn có thể mở rộng công nghệ để sàng lọc thêm các bệnh liên quan hội chứng chuyển hóa, tiểu đường, gan nhiễm mỡ & các rối loạn liên quan đến lối sống khác.

Theo thông tin từ Tọa đàm "Phát triển du lịch y tế - thẩm mỹ công nghệ cao Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản", không ít khách du lịch Việt Nam đã chọn đến Nhật qua các tour du lịch kết hợp khám tầm soát ung thư sớm bằng Công nghệ AminoIndex® độc quyền của tập đoàn Ajinomoto.

Công nghệ AminoIndex® là một trong những minh chứng rõ ràng cho Mục đích tồn của Tập đoàn Ajinomoto là: "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho tất cả nhân loại, xã hội và hành tinh của chúng ta thông qua AminoScience (Khoa học về Axit amin)", đồng thời đóng góp vào mục tiêu đến 2030 của Tập đoàn này là "Giảm 50% tác động đến môi trường" và "Giúp kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh của 1 tỉ người".

Ajinomoto Việt Nam và nỗ lực mang đến cuộc sống khỏe mạnh cho người Việt

Hơn 30 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Ajinomoto Việt Nam không ngừng nghiên cứu, cải tiến để mang đến những sản phẩm phù hợp khẩu vị, nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Với xu hướng ăn uống lành mạnh tốt cho sức khỏe đang ngày càng được ưa chuộng, Công ty vừa ra mắt loạt sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu sức khỏe của người tiêu dùng, như nước tương Phú Sĩ giảm muối giúp giảm lượng muối ăn vào tới 30% so với phiên bản trước đây, Xốt dùng ngay Kho Quẹt, sử dụng công thức chất thay thế muối Kali Clorua, góp phần vào chế độ ăn "giảm muối", hay Xốt mè rang "Aji-Xốt" là giải pháp để các món rau ngon miệng, hấp dẫn hơn…

Xốt mè rang "Aji-Xốt" giúp các món rau ngon miệng, hấp dẫn hơn.

Trong tương lai, Ajinomoto Việt Nam sẽ cung cấp nhiều hơn các loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu sức khỏe thể chất và tinh thần của người tiêu dùng, tận dụng sức mạnh của axit amin để tối đa hóa giá trị vòng đời của người tiêu dùng từ thế hệ trẻ đến người cao tuổi, từ đó đáp ứng nhu cầu, mong muốn và mối quan tâm mới của người tiêu dùng hiện tại và người tiêu dùng trong tương lai, cũng như góp phần hơn nữa vào việc giải quyết các vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe của người Việt Nam, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Công ty là: "Góp phần mang đến sức khỏe, hạnh phúc cho người dân, xã hội Việt Nam thông việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị".

