Công nghệ đột phá - đòn bẩy cho giáo dục số

Sử dụng công nghệ Camera AI là bước đột phá cho an ninh trường học

An ninh trường học là một vấn đề đang được quan tâm đặc biệt bởi phụ huynh học sinh, nhất là khi số vụ việc liên quan ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng. Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2017-2018 đến 2021-2022, đã ghi nhận hơn 2.600 vụ bạo lực học đường, liên quan đến hơn 7.200 người. Các trường hợp như người lạ xâm nhập, tấn công học sinh hoặc giáo viên, phá hoại và trộm cắp cơ sở vật chất đã diễn ra thường xuyên. Đặc biệt, ở cấp mầm non, các vụ bắt cóc và đón trẻ trái phép đã khiến phụ huynh học sinh vô cùng lo lắng về sự an toàn của con em mình.

Theo ông Trương Minh Tuấn – Trưởng phòng phát triển sản phẩm tại CMC TS, chuyên gia về công nghệ Camera AI, hiện nay, mặc dù nhiều trường học đã trang bị hệ thống camera giám sát, nhưng những giải pháp này chủ yếu chỉ ghi lại hình ảnh và thông tin sau khi sự cố đã xảy ra. Điều này chưa thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Nhiều bậc phụ huynh lo ngại rằng, các hệ thống này không thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tình huống nguy hiểm, dẫn đến việc con em họ có thể bị tổn thương hoặc tài sản của nhà trường bị mất mát.

Camera AI đã đánh dấu một bước tiến lớn trong an ninh trường học. Hệ thống này không chỉ giám sát hoạt động và phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn đối với an toàn của học sinh mà còn giúp nâng cao an ninh cơ sở và tối ưu hóa hoạt động của trường học.

Ông Trương Minh Tuấn cũng cho biết: "Công nghệ Camera AI không chỉ là công cụ giám sát, mà còn là giải pháp chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ học sinh và nâng cao hiệu quả hoạt động nhà trường. Hệ thống linh hoạt cho phép tích hợp với các thiết bị quan trọng như kiểm soát truy cập, cảm biến môi trường, phát hiện thuốc lá điện tử, giúp tiết kiệm chi phí cho các trường đã có sẵn hệ thống phần mềm quản lý và Camera IP”.

C-Camera là sản phẩm AI Camera tiên tiến nhất trên thị trường được phát triển bởi CMC TS. C-Camera giúp đảm bảo an ninh ở mức tối đa, tăng hiệu quả vận hành, giảm chi phí, tạo sự an tâm cho phụ huynh và nâng cao trải nghiệm học sinh.

"C-Camera được trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt hàng đầu Việt Nam và nằm trong Top 12 thế giới, giúp điểm danh học sinh chính xác, nhanh chóng và an toàn", ông Trương Minh Tuấn chia sẻ. “Ngoài ra, C-Camera còn tích hợp nhiều tính năng như nhận diện người lạ, đối tượng nguy hiểm, hành vi nguy hiểm, quản lý xe bus, suất ăn, đảm bảo an toàn cho học sinh”.

C-Camera không chỉ là một bước tiến trong lĩnh vực an ninh trường học mà còn là một phần của tầm nhìn lớn hơn về chuyển đổi số ngành giáo dục, góp phần xây dựng một hệ sinh thái giáo dục thông minh, bền vững và đầy nhân văn.

Quản trị dữ liệu bằng công nghệ AI, “gỡ rối” bài toán hệ thống thông tin phân mảnh

Thực trạng phổ biến hiện nay là các trường học thường sử dụng nhiều phần mềm, hệ thống riêng lẻ cho từng phòng ban, đơn vị. Điều này dẫn đến tình trạng dữ liệu bị "phân mảnh", "cô lập", gây cản trở đến việc quản lý và giảng dạy, tiến tới chuyển đổi số trong giáo dục.

Trong bối cảnh giáo dục 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ AI và Big Data vào quản lý trường học là yếu tố bắt buộc để nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa trải nghiệm giáo dục. Nắm bắt xu hướng đó, CMC TS đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty Cổ phần Tiến bộ Sài Gòn (ASC). Điểm nhấn trong sự hợp tác này chính là việc CMC TS cung cấp hạ tầng, nền tảng công nghệ hiện đại kết hợp cùng giải pháp quản trị vận hành ERP toàn diện PMT-EMS của ASC, từ đó tạo nên một hệ sinh thái giáo dục 4.0 ưu việt, giúp các trường học "gỡ rối" bài toán hệ thống thông tin phân tán, mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên giáo dục số hiện đại.

Ông Bùi Viết Sang – Tổng Giám đốc của ASC chia sẻ: “ Hiện trạng ứng dụng công nghệ trong trường học đang bị phân tán, nhiều hệ thống khác nhau, thiếu sự đồng bộ trong quản lý chia sẻ dữ liệu từ các bộ phận phòng ban dẫn đến kết nối và khai thác trở nên khó khăn. PMT-EMS ra đời nhằm giải quyết bài toán đó. Hệ thống là giải pháp ERP tập trung và 3 giải pháp chính: 1/ Quản trị các công tác đào tạo ( từ trung cấp đến sau đại học ) 2/ Quản trị nhân sự (cơ hữu, mời giảng) 3/ Quản trị công tác Hành chính điện tử." Từ đó để thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, từ đó cung cấp cho ban giám hiệu và giáo viên một bức tranh tổng quan, đa chiều về hoạt động của nhà trường, hỗ trợ họ đưa ra quyết định kịp thời, khoa học, nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa trải nghiệm giáo dục cho người học ."

Chuyển đổi số trong giáo dục nhằm nâng cao trải nghiệm học tập, cải thiện phương pháp giảng dạy và tạo môi trường học tập an toàn, hiệu quả là mục tiêu trọng tâm của Chính phủ và ngành Giáo dục. Công văn số 708/BTTTT-CATTT ngày 02/03/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các trường tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ tiên tiến như AI và Big Data để nâng cao hiệu quả quản lý và cập nhật phần mềm, hệ thống thường xuyên để đáp ứng yêu cầu bảo mật mới nhất. Công nghệ AI đóng vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục, giám sát an toàn học sinh và quản trị hệ thống thông tin, góp phần xây dựng hệ sinh thái giáo dục số an toàn, hiện đại. CMC TS và ASC sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ trong chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục.