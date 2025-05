Hành khách vô tư mở cửa máy bay vì muốn "hít thở không khí trong lành"

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h42 sáng (giờ địa phương) ngày 11/5 trên chuyến bay MU5828 của hãng hàng không China Eastern Airlines (Trung Quốc) khởi hành từ Trường Sa đi Côn Minh. Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Côn Minh, một hành khách nam đã tự ý mở cửa thoát hiểm. Hành động này khiến cầu trượt thoát hiểm ngay lập tức tự động bung ra. Rất may, phi hành đoàn đã kịp thời xử lý tình huống nên không có thiệt hại nào xảy ra.

Hình ảnh về vụ việc được chia sẻ trên MXH

Theo lời kể của các nhân chứng, hành khách này cho rằng đèn báo hiệu đã bật sáng nên anh ta nghĩ có thể mở cửa để "hóng gió, hít thở không khí trong lành". Khoảng 20 phút sau sự cố, toàn bộ hành khách đã được sơ tán khỏi máy bay an toàn. Ngay sau đó, người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra làm rõ sự việc.

Máy bay của China Eastern Airlines

Các chuyên gia hàng không lưu ý rằng việc mở cửa thoát hiểm có thể làm gián đoạn trật tự chuyến bay và gây nguy cơ cho an toàn chuyến bay, với các hình phạt bao gồm giam giữ hành chính và bồi thường thiệt hại. Theo Quy định về an toàn hàng không dân dụng và Luật xử phạt của cơ quan an ninh công cộng Trung Quốc, việc mở cửa thoát hiểm trái phép có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự và trách nhiệm dân sự, đặc biệt là nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả của việc mở cửa thoát hiểm trên máy bay có thể cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt nếu xảy ra trong khi bay, có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Nguồn: Naver