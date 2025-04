Công nghệ hàng không tại nhà ga thông minh nhất VN, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gọi đây là 'dấu mốc'

Công nghệ mới tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, công trình trọng điểm quốc gia đã chính thức đi vào khai thác hôm qua, ngày 19/4 với các chuyến bay thương mại đầu tiên.

Điểm nhấn đặc biệt của T3 là ứng dụng công nghệ sinh trắc học toàn trình , cho phép hành khách đặt vé, làm thủ tục check-in và lên máy bay chỉ bằng nhận diện khuôn mặt thông qua ứng dụng VNeID , tích hợp với hệ thống của các hãng hàng không như Vietnam Airlines và Vietjet... để giảm thiểu thời gian làm thủ tục, ký gửi hành lý cho hành khách.

Bên cạnh đó, tại đây, sóng di động VinaPhone 5G được phủ sóng đảm bảo mang lại kết nối ổn định và thông suốt tại mọi khu vực của nhà ga. Hệ thống khuếch đại sóng di động (IBS) đảm bảo tăng cường và tối ưu chất lượng tín hiệu liên lạc ở cả các khu vực đặc thù như tầng hầm và nơi đông người.

Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất được xây dựng với quy mô gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn lên tới 112.500m2. Nguồn ảnh: Báo Chính phủ

Đây là nhà ga sân bay ứng dụng hàng loạt công nghệ.

Đầu tiên về thủ tục, hệ thống ACV Self services sẽ hỗ trợ hành khách tự làm thủ tục trên Kiosk check-in dùng chung và hành khách tự làm thủ tục ký gửi hành lý, sau đó có thể ra tàu bay tự động thông qua thiết bị E-gate.

Mô hình Smart Airport ứng dụng công nghệ sinh trắc học (Biometric) và trí tuệ nhân tạo (AI) cho dây chuyền làm thủ tục hàng không, giúp hành khách tiết kiệm thời gian, nâng cao trải nghiệm của hành khách khi sử dụng các tiện ích tại Cảng hàng không.

Thứ hai, tính năng "Dịch vụ hàng không" tích hợp trên VNeID (tài khoản định danh điện tử mức độ 2) sẽ giúp: mua vé, check-in, qua cửa kiểm soát an ninh và cửa lên máy bay theo hình thức không chạm, chỉ với thao tác chụp khuôn mặt của mình.

Hành khách làm thủ tục check in làm sinh trắc CCCD để sử dụng cửa tự động tại khu vực kiểm tra an ninh và lên máy bay.

Quy trình làm thủ tục máy bay không cần giấy tờ

Theo hướng dẫn của Cảng hàng không quốc tế, quy trình toàn trình như sau:

Bước 1: Tại quầy check-in, Kiosk check-in, App Mobile, hành khách làm check-in online và xác thực sinh trắc học trên VneID.

Bước 2: Hành khách làm thủ tục xuất ra thẻ lên tàu bay (Boarding Pass/ BP) và tiến hành xác thực sinh trắc học đối chiếu người thật với căn cước công dân gắn chip, hộ chiếu gắn chip, hoặc thông qua VNeID tại quầy truyền thống hoặc kiosk check-in. Khách có thể ra tàu bay tự động thông qua thiết bị E-gate.

Bước 3: Tiếp đó, tại khu vực kiểm tra an ninh, cổng kiểm tra an ninh tích hợp nhận diện khuôn mặt để xác minh hành khách đi qua cổng. Nhân viên an ninh sẽ có màn hình xác minh thời gian thực để theo dõi. Tại cổng lên máy bay tự động, hành khách đi qua cổng, hệ thống sinh trắc xác nhận trong vài giây, mở cổng cho lên máy bay mà không cần boarding pass.

Hành khách mua vé online trên VneID.

Hàng không Vietjet và Vietnam Airlines đã sẵn sàng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - chủ tịch HĐQT Vietjet chia sẻ tại buổi lễ khánh thành nhà ga hôm 19/4: "Hôm nay, tôi rất phấn khởi chứng kiến khánh thành nhà ga T3 mà Thủ tướng mới đi thị sát vào mùng 4 Tết. Và giờ đây với sự kiện triển khai ứng dụng định danh sinh trắc học làm thủ tục chuyến bay. Một dấu mốc trong hành trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không quốc gia, đúng vào dịp đất nước kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – không chỉ là sự đổi mới trong dịch vụ hành khách, mà là minh chứng cho khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ, logistics và hàng không thông minh trong khu vực và thế giới.

Cũng theo bà Thảo, những hành khách đầu tiên của hãng hàng không giá rẻ đã được trải nghiệm sinh trắc học toàn trình – làm thủ tục bằng khuôn mặt nhờ tích hợp giữa ứng dụng Vietjet, VNeID và hệ thống nhận diện sinh trắc học tại sân bay.

Sắp tới đây, VNeID sẽ triển khai hành trình đặt mua vé, làm thủ tục sân bay hoàn toàn liền mạch bằng nhận diện sinh trắc học.

Trong khi đó, hãng hàng không Vietnam Airlines cũng đã chính thức tích hợp và sẵn sàng triển khai quy trình làm thủ tục bay trực tuyến toàn trình sử dụng sinh trắc học thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID - nền tảng do Bộ Công an phát triển.