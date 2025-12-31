Công nghệ không thay thế ký ức, mà giúp ký ức sống lại và được tiếp nối

"Ôn cố tri tân" trên màn hình lớn

Những ngày cuối năm là thời điểm tuyệt vời để nhìn lại một năm đã qua, với những đổi thay và thành tựu mà bản thân gặt hái được sau 365 ngày nỗ lực. Qua những dòng điện thoại gập với màn hình lớn như Galaxy Z Fold7, người dùng dễ dàng so sánh hình ảnh trước và sau một năm qua chế độ Chia đôi màn hình (Split View). Những đổi thay dù lớn dù nhỏ, từ màu tóc mới, phong cách ăn mặc hay niềm vui trong ánh mắt đều phản ánh một hành trình trưởng thành đáng nhớ.

Nano Banana trên Gemini làm sinh động bức ảnh cũ đã nhòe theo phong cách hiện đại

Khi đặt những bức ảnh gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cạnh nhau, nhiều người bỗng xúc động vì một năm tưởng ngắn ngủi lại kéo theo biết bao đổi thay. Cậu em trai mới ngày nào còn là học sinh tiểu học, nay đã trổ mã và cao hơn anh chị cả cái đầu. Cô bạn thân mới Tết rồi còn nói cười rộn ràng trong buổi họp lớp, nay đã đi du học ở cách xa nửa vòng trái đất. Chị đồng nghiệp luôn ăn trưa cùng nhau mỗi ngày, nay cũng đã theo đuổi một hướng đi mới. Cứ như thế, một chiếc điện thoại đã gập mở biết bao ký ức, nối liền dòng chảy thời gian và khơi gợi bao cảm xúc khó tả.

Nối liền khoảng cách thế hệ với AI

Những đứa cháu xa nhà có dịp về thăm ông bà vào dịp cuối năm không chỉ mang theo nguồn năng lượng tích cực mà còn gói ghém cả sự tò mò về cuộc sống ở thời ông bà, bố mẹ. Từng khoảnh khắc trong album ảnh gia đình, những món đồ gốm trong nhà hay ảnh đóng khung treo tường đều là những miền ký ức lạ lẫm với Gen Z. Lúc này, trợ lý thông minh như Gemini Live sẽ đóng vai trò như người dẫn dắt, đưa người trẻ "xuyên không" về quá khứ, tái hiện hoàn hảo bối cảnh, âm thanh, không khí của một thời xa vắng.

Bằng việc chia sẻ camera để Gemini Live có thể "nhìn thấy" từng vật thể hay hoạ tiết, người trẻ có thể chạm đến mọi miền ký ức lịch sử một cách sống động. Từ hoạ tiết gà trống trên bộ bát gốm Lái Thiêu, hũ vại gốm Cây Mai tinh xảo đến tem phiếu thời bao cấp, kiến trúc nhà ở thời xưa… đều được Gemini Live mô tả kỹ lưỡng, giải thích tường tận. Nhờ đó trong chốc lát, khoảng cách thế hệ đã được rút ngắn đáng kể. Thông tin từ Gemini Live còn giúp người trẻ có thêm chủ đề để trò chuyện và lắng nghe nhiều câu chuyện thú vị hơn từ ông bà trong thời khắc sum vầy đầu năm.

Những cuộc hội ngộ xuyên thời không

Không phải ngẫu nhiên mà trào lưu ghép ảnh bản thân lúc thơ bé và hiện tại trong một khung hình lại gây sốt trên mạng xã hội thời gian gần đây. Chúng là minh chứng cho khao khát nối liền khoảng cách thời gian, tạo nên những cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa quá khứ và hiện tại. Bằng sự giúp sức của những công cụ chỉnh sửa ảnh như Nano Banana, người dùng có thể dễ dàng ghép ảnh của bản thân và gia đình trong quá khứ với khoảnh khắc hiện tại trong một khung hình.

Gemini Live giúp tạo nên những cuộc gặp gỡ xuyên thời gian giữa bản thân lúc nhỏ và lúc trưởng thành

Cuộc gặp gỡ xuyên thời không này mang lại rất nhiều cảm xúc khó tả. Có người xúc động đến rơi lệ khi những người thân đã mất trong quá khứ nay có dịp hội ngộ cùng cả gia đình, cũng có người hạnh phúc khi chứng kiến những thành viên mới chào đời xuất hiện bên các thế hệ đi trước. Đó là cách công nghệ giúp người dùng gìn giữ kỷ niệm và cảm xúc trong những thời khẳng giao thời thiêng liêng này.

Mặc dù công nghệ hay AI luôn được nhìn nhận như một sản phẩm của tương lai, nhưng vai trò và giá trị của nó lại đang vượt qua mọi ranh giới về thời gian, không gian. Bằng cách tận dụng hiệu quả công nghệ, chúng ta có thể gìn giữ những nét đẹp văn hoá, rút ngắn khoảng cách thế hệ và tôn vinh nhiều giá trị tinh thần tốt đẹp.