Đi rừng gặp gà lôi trắng bị mắc bẫy, người đàn ông có hành động được công an xã "gọi tên"

Trang thông tin của Công an xã Quỳ Châu (Nghệ An) có đăng tải đoạn clip dài hơn 1 phút cùng bài chia sẻ gây chú ý về hành động của một người đàn ông trú tại địa phương khi gặp gà lôi trắng. Theo nội dung chia sẻ thì người đàn ông này là anh Vi Văn Dấu. Ngày 28/12, anh Dấu có đi rừng và bắt gặp một con gà lôi trắng bị mắc bẫy và quyết định cứu, rồi thả về rừng.

"Biểu dương hành động đẹp bảo vệ động vật hoang dã. Trong lúc đi rừng, đồng chí Vi Văn Dấu, tổ viên Tổ An ninh cơ sở bản Mưn, xã Quỳ Châu đã phát hiện 01 cá thể gà lôi trắng mắc bẫy. Qua kiểm tra, thấy cá thể gà lôi không bị thương nhẹ, còn khỏe mạnh, đồng chí Dấu đã chủ động phá bẫy và thả cá thể gà lôi trở lại rừng.

Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của đồng chí Vi Văn Dấu thể hiện ý thức bảo vệ động vật hoang dã và môi trường tự nhiên, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học trên địa bàn. Công an xã Quỳ Châu trân trọng biểu dương nghĩa cử đẹp của đồng chí Vi Văn Dấu và mong muốn tinh thần này tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng", nội dung bài đăng trên trang thông tin của Công an xã Quỳ Châu (Nghệ An).

Anh Vi Văn Dấu cũng là người quay đoạn clip trên. Trong clip, anh Dấu khẳng định mình không phải là người đặt bẫy. Anh cho hay bản thân cũng suy nghĩ nhiều đến việc có nên đưa con vật về bàn giao cho lực lượng bảo vệ rừng hay tự thả con vật.

Tuy nhiên, do địa hình núi cao, đường đi xa, lo ngại cá thể gà sẽ bị suy kiệt nếu di chuyển dài, anh đã quyết định tháo bẫy và thả con vật ngay tại khu vực phát hiện.

“Em nhận thức được gà lôi trắng là loài động vật quý hiếm. Ở đây là đỉnh núi, đường rất xa, nếu đưa về nhà thì con vật cũng yếu đi. Vì vậy em xin phép mọi người cho em thả nó về lại rừng”, anh Dấu chia sẻ trong clip.

Gà lôi trắng là động vật hoang dã quý hiếm, được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và nằm trong danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm; trước đây thuộc nhóm IB (cấm khai thác thương mại) nhưng từ 1/7/2025 đã được chuyển sang Nhóm IIB (hạn chế khai thác, sử dụng), cho phép nuôi thương mại nếu tuân thủ quy định pháp luật chặt chẽ, mặc dù vẫn đối mặt với nguy cơ săn bắt và mất môi trường sống.