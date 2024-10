Công nghiệp – xây dựng tăng trưởng mạnh mẽ, đất nền shophouse gần KCN trở lại đường đua

Công nghiệp hồi phục mạnh mẽ - động lực giúp đất nền lân cận KCN tăng nhiệt

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III ước tính tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,11%, đóng góp 48,88%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là điểm sáng của nền kinh tế với tốc độ tăng 11,41%, là mức tăng cao nhất của cùng kỳ các năm trong 6 năm gần đây.

Trên nền tảng ổn định về tăng trưởng của nền kinh tế, thị trường BĐS quý III tiếp tục ghi nhận sự khởi sắc. Theo batdongsan.com, mức độ quan tâm đối với BĐS trong quý III/2024 dự kiến tăng 49% so với cùng kỳ 2023. Đây là một con số ấn tượng. Về FDI, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/9 đạt 24,78 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 9 tháng năm 2024 ước đạt 17,34 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bắt đầu từ quý II/2024, sức cầu thị trường cải thiện đáng kể, lượng tiêu thụ tăng mạnh so với quý trước, giao dịch phát sinh chủ yếu ở nhóm sản phẩm có kết nối hạ tầng giao thông hoàn thiện, pháp lý an toàn và có động lực tăng trưởng bền vững. Giới đầu tư tập trung ở các tỉnh có lợi thế về công nghiệp, đón dòng vốn FDI lớn như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang... Chuyên gia cho rằng, sau năm 2025 giá đất nền sẽ tăng trở lại. Phân khúc đất nền có khả năng cho thuê, kinh doanh đang được quan tâm nhiều nhất.

Đất nền cạnh KCN ghi nhận sự quan tâm lớn của giới đầu tư

Đặc biệt, sau cơn sốt nhà đất Hà Nội với cuộc rượt đuổi liên tục về giá, dòng tiền của giới đầu tư dần tìm đến các thị trường lân cận Hà Nội có tiềm năng phát triển công nghiệp. Đất nền cạnh KCN "vừa túi tiền", có thể tích hợp để ở và kinh doanh cho thuê trở thành đích ngắm lý tưởng cho nhiều nhà đầu tư.

Nhà đầu tư tìm kiếm quỹ đất nền shophouse đối diện KCN lớn nhất Thái nguyên

Trong các tỉnh có bán kính cách Thủ đô Hà Nội 50 - 70km, Thái Nguyên là địa phương có tỷ lệ nhà đầu tư quan tâm BĐS ở mức cao trong nhiều năm gần đây. Nhờ nắm giữ vị trí chiến lược kết nối Hà Nội với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, TP Phổ Yên – Thái Nguyên được đầu tư mạng lưới đường vành đai tới Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ...

TP Phổ Yên trở thành điểm sáng thu hút FDI với 3 KCN với tổng diện tích 690 ha

Nằm trong quỹ đất duy nhất đối diện KCN Yên Bình tại TP Phổ Yên, dãy đất nền shophouse do đơn vị Won Invest tư vấn phát triển có lợi thế "vàng mười" nhờ vị trí liền kề KCN Samsung – Yên Bình với gần 100.000 lao động. Không chỉ quy tụ dòng người lớn, phố shophouse còn là trung tâm kết nối của 3 KCN lớn nhất Thái Nguyên: KCN Yên Bình – KCN Sông Công và KCN Điềm Thuỵ với lưu lượng giao thương khổng lồ.

Xét về vị trí, dãy shophouse được hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch của tỉnh: nằm trên toạ độ "vàng" đầu nhánh rẽ từ cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, kết nối trực tiếp các tuyến đường huyết mạch lớn của tỉnh như trục đường 261, đường 47M. Không chỉ "bao trọn" nhu cầu của dòng người lao động đang làm việc tại các KCN, dãy phố shophouse còn là trạm dừng chân lý tưởng cho một lưu lượng lớn các phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái nguyên – Bắc Kạn - Cao Bằng. Trong tương lai gần, với mục tiêu mở rộng tuyến cao tốc này "gấp rưỡi" so với hiện tại, từ 4 lên 6 làn xe (theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 của bộ GTVT), lưu lượng phương tiện sẽ còn tăng theo cấp số nhân.

Shophouse liền kề KCN Samsung sở hữu 2 mặt tiền đắt giá.

Nhà đầu tư có thể sang tên và triển khai xây dựng để khai thác dòng tiền vì toàn bộ sản phẩm đã có sổ đỏ 100% và sở hữu lâu dài. Mỗi lô đất dao động từ 78 m2 đến 132 m2 và đều sở hữu 2 mặt tiền làn 1 – làn 2 trục đường KCN. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể đa dạng hoá loại hình kinh doanh và tối ưu mặt bằng cửa hàng mà vẫn đảm bảo tính nhận diện cao.

Bức tranh dòng tiền đã hiện hữu giá trị thực mà không phải câu chuyện của tương lai khi nhà đầu tư lựa chọn đất nền shophouse liền kề KCN Samsung. Với lợi thế tâm điểm kết nối, dãy phố "triệu đô" sẽ trở thành con phố mua sắm, giao thương sầm uất của TP Phổ Yên và đón đầu sóng kép tăng trưởng của chu kỳ BĐS mới.

