Công nhân mướt mồ hôi dựng cột điện 500kV mạch 3 dưới nắng nóng 40 độ C

Video công nhân vất vả dựng đường điện 500kV mạch 3 qua địa bàn Nghệ An dưới cái nắng nóng oi bức.

Đường điện 500kV mạch 3 đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An dài gần 100km với 202 cột điện nằm trên nhiều địa hình từ đồi núi đến đồng ruộng của 6 huyện, thị xã.

Những ngày qua, các cột điện đang dần được hình thành. Tại mỗi cột điện luôn có từ 20-30 công nhân tất bật xây lắp, dựng cột điện.

Cột điện 370 đóng trên khu vực rừng thông của xã Nghi Văn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có chiều cao hơn 70m và nặng khoảng 180 tấn. Để thi công cột điện này, hơn 10 công nhân của Công ty Sông Đà 11 làm cật lực suốt gần nửa tháng qua. Ngoài đội xây lắp, hơn 10 cán bộ công nhân Công ty điện lực Hòa Bình cũng được huy động đến xung kích hỗ trợ dựng cột điện.

Tại mỗi cột điện sẽ được thiết kế những chiếc cầu thang tạm với vòng tròn bảo vệ bên ngoài để các công nhân leo lên leo xuống làm việc. "Sáng sớm, các công nhân xây lắp leo lên cột điện nhận những thanh cấu kiện rồi lắp ghép thành từng khuông. Trời mát thì có thể làm được cả buổi nhưng nắng nóng thế này chỉ đứng trên được 1 vài giờ đồng hồ rồi phải xuống nghỉ lấy sức", ông Trần Hữu Tuấn (49 tuổi, đội trưởng đội xây lắp Công ty Sông Đà 11) chia sẻ.

Phía dưới đất, các cán bộ công nhân của các công ty điện lực hỗ trợ lắp ghép các cấu kiện rồi dùng tời vận chuyển lên cao cho các công nhân lắp đặt.

Tại một số cột điện có vị trí thuận lợi có thể dùng cẩu cỡ lớn để vận chuyển cấu kiện lên cao phục vụ việc lắp đặt.

Tuy nhiên, nhiều khu vực cẩu lớn không thể vào, các cán bộ công nhân viên phải vất vả khuân vác vật liệu.

"Nhiều năm làm trong ngành nhưng lần đầu được làm cột điện lớn thế này. Nắng nóng, vất vả, khó nhọc nhưng anh em cũng luôn cố gắng hết mình để sớm hoàn thành công việc", anh Lưu Ngô Thủy chia sẻ.

Những ngày qua thời tiết Nghệ An nắng nóng gay gắt có lúc lên đến 40 độ C. Nhiều thời điểm gió lào thổi mạnh khiến các công nhân làm việc luôn phải bịt kín mặt mũi, chân tay. "Để đỡ rát mặt, anh em phải dùng thêm những chiếc khăn mặt thấm ướt rồi đội dưới mũ che đầu, chắn mặt cho mát. Nhưng được tý thì gió lào thổi cũng khô rang hết. Nắng nóng khủng khiếp quá", anh Nguyễn Văn Tuấn đang thi công tại cột điện xã Nghi Văn (Nghi Lộc, Nghệ An) chia sẻ.

Nắng nóng vất vả, các công nhân phải liên tục xuống nghỉ ngơi uống nước lấy lại sức rồi tiếp tục làm.

Cột điện số 356 nằm giữa cánh đồng xã Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nên một chiếc cẩu trọng tải lớn có thể vào tận chân công trường để hỗ trợ lắp đặt. Tuy nhiên, khối lượng công việc nhiều nên việc lắp đặt cột điện cũng mất khoảng 10 ngày mới có thể hoàn thiện.

"Cẩu lớn cũng chỉ hỗ trợ cẩu vật liệu và lắp ghép đến cánh xà đầu tiên của cột điện. Còn từ đó lên đến đỉnh phải dùng một chiếc tời rồi kéo lên cao và dùng sức người. Trời mát còn đỡ chứ nắng nóng làm việc vất vả lắm", ông Đặng Đình Toan (54 tuổi) - Đội trưởng đội xây dựng tại cột điện 356 xã Nghi Kiều (Nghi Lộc, Nghệ An) chia sẻ.

"Cột điện cao hơn 70m, đứng dưới đất nhìn lên không thấy đỉnh đâu. Mấy hôm nay thời tiết nắng quá, mình làm việc phía dưới đất còn đỡ, chứ anh em làm nhiệm vụ trên cao còn vất vả gấp bội lần", ông Quách Đình Dương (Tổ trưởng tổ xung kích Công ty điện lực Hòa Bình) đứng dưới chân cột điện vừa giữ chiếc dây néo vật liệu để các công nhân phía trên thuận tiện lắp đặt cấu kiện vừa chia sẻ.

Được biết, tham gia “tiếp sức” cho Dự án đường dây 500kV mạch 3, các Tổng công ty Điện lực: miền Bắc, miền Trung, miền Nam, thành phố Hà Nội, TP. HCM đã đăng ký huy động 119 tổ đội (mỗi tổ đội 12-15 người) với hơn 1.500 kỹ sư, công nhân tham gia thi công dựng cột kéo dây Dự án đường dây 500kV mạch 3. Theo kế hoạch, việc thi công đường điện đoạn 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) sẽ được hoàn thành trước 30/6.