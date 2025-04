Bình Dương đổi tên phường vì trùng với TPHCM, dân số một phường hơn huyện cũ

Ngày 23/4, Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, từ ngày 15 - 21/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, nguyên cấp ủy viên, cán bộ hưu trí các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính.

Trên 95% cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, thống nhất cao với Nghị quyết của Trung ương về chủ trương hợp nhất tỉnh Bình Dương, TPHCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; thống nhất với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã hiện nay từ 91 xã, phường, thị trấn còn lại 36 đơn vị hành chính cấp xã (24 phường, 12 xã).

Bên cạnh đó, còn một số ý kiến băn khoăn, đề xuất về tên gọi và địa giới hành chính của một số xã, phường sau sắp xếp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã tiếp thu các ý kiến để bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Đề án.

Bình Dương thống nhất điều chỉnh tên gọi một số phường theo dự thảo trước đó công bố trùng với TPHCM. Theo đó, tỉnh điều chỉnh lấy tên Bình Cơ đặt tên cho phường mới sau khi sắp xếp phường Hội Nghĩa và xã Bình Mỹ (thay cho xã Bình Mỹ do trùng với tên xã Bình Mỹ, TPHCM). Lấy tên xã An Long thay cho tên xã Phú Giáo sau khi sắp xếp 3 xã An Linh, An Long, Tân Long. Lấy tên xã Phú Giáo thay cho xã Phước Vĩnh sau khi sắp xếp các xã An Bình, thị trấn Phước Vĩnh và các ấp Đồng Tâm, Gia Biện của xã Tam Lập.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Điều chỉnh đặt trụ sở tại xã Cây Trường II hiện nay sau khi sắp xếp xã Cây Trường II với xã Trừ Văn Thố. Điều chỉnh đặt trụ sở tại phường Bình An hiện nay sau khi sắp xếp các phường Bình An, Bình Thắng, Đông Hòa, lấy tên phường Đông Hòa.

Điều chỉnh, sáp nhập các khu phố 6, 8, 9 thuộc phường Hiệp An để hợp nhất vào một số khu phố của phường Chánh Mỹ, phường Định Hòa và phường Tương Bình Hiệp, lấy tên là phường Chánh Hiệp.

Theo đề án, phường Dĩ An trở thành phường có quy mô dân số đông nhất, với 227.817 người/diện tích tự nhiên là 21,375 km2; xếp thứ hai về quy mô dân số là phường An Phú với 162.930 người/diện tích tự nhiên là 16,851 km2.

Trong khi đó, xã Phú Giáo là đơn vị có diện tích tự nhiên rộng nhất với 192,833 km2, quy mô dân số là 42.739 người; xếp thứ hai là xã Dầu Tiếng với diện tích 182,685 km2, có quy mô dân số là 39.056 người.

Phường Thới Hòa là phường duy nhất đủ tiêu chuẩn về quy mô diện tích, dân số nên giữ nguyên hiện trạng với diện tích tự nhiên là 37,930 km2, quy mô dân số là 79.601 người.

Sau sắp xếp, 36 đơn vị hành chính cấp xã của Bình Dương đều vượt chuẩn quy định thành lập từ hơn 150% đến gần 2.000%.

Sau khi sắp xếp, nhiều phường ở Bình Dương có dân số nhiều hơn và tương đương các huyện hiện tại của tỉnh này.