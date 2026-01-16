Sau gần 1 tháng xén vỉa hè, 'điểm đen' ùn tắc Lê Văn Lương thay đổi ra sao?

Theo chia sẻ của người dân sinh sống quanh khu vực này, việc tổ chức làn rẽ phải này giúp giảm đáng kể xung đột giao thông tại khu vực ngã tư, hạn chế tình trạng phương tiện dồn ứ kéo dài vào giờ cao điểm. “Trước đây, mỗi lần rẽ từ Lê Văn Lương sang Nguyễn Tuân thường phải chờ rất lâu, nhất là buổi chiều. Từ khi có làn rẽ phải liên tục, xe lưu thông nhanh hơn, ít bị ùn lại ở ngã tư”, anh Trần Văn Minh (người dân sinh sống gần khu vực đường Hoàng Minh Giám) cho biết.