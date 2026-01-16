Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cháy căn hộ chung cư ở Nghệ An, nhiều tài sản bị thiêu rụi

16-01-2026 - 14:36 PM | Bất động sản

Vụ cháy xảy ra tại một căn hộ tầng 2 chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách, phường Trường Vinh (Nghệ An) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Khoảng 10h30 ngày 16/1, tại Chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách, phường Trường Vinh (Nghệ An) xảy ra một vụ cháy tại căn hộ tầng 2.

Hiện trường vụ cháy

Khói đen và lửa bùng phát dữ dội từ căn hộ số 222, tầng 2, nhà B4. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực phòng ngủ, thiêu rụi nhiều trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt và lan sang các phòng khác trong căn hộ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Do thời điểm xảy ra cháy không có người ở trong nhà, các lực lượng phải phá cửa căn hộ để tiếp cận, đồng thời phun nước từ cửa sổ vào khu vực phòng ngủ. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ tài sản trong căn hộ bị hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp với Công an phường Trường Vinh điều tra, làm rõ.

Trước đó, rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi ngôi nhà đang cháy lớn.

Cụ thể, khoảng 1h55 cùng ngày, tại Km387+500 Quốc lộ 1A, Tổ công tác phát hiện ngôi nhà của anh N.B.K. (trú tại khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, Nghệ An) bốc cháy dữ dội, nguy cơ lan sang các hộ liền kề.

Ngay lập tức, Tổ công tác tiếp cận hiện trường, phá cửa ngôi nhà, tổ chức đưa 11 người đang ngủ bên trong ra ngoài an toàn và di chuyển một xe ô tô tải khỏi khu vực cháy, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Tổ công tác đồng thời thông báo cho Công an phường Hoàng Mai và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến phối hợp.

Sau khoảng 30 phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo Trần Lộc

VTC News

