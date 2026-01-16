Hà Nội: Giao gần 2.600m2 đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề

Thông tin từ UBND TP.Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 14/01/2026 về việc giao 2.565,8 m2 đất (trúng đấu giá quyền sử dụng đất) tại xã Hồng Vân để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề tại khu Thụy Hòa 1, xã Hồng Vân.

Cụ thể, Hà Nội giao 2.565,8 m2 đất tại xã Hồng Vân cho Công ty CP địa ốc HDMON Villas (người trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 3638/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 của UBND TP) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề tại khu Thụy Hòa 1 theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2447/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của UBND TP.

Ảnh minh họa

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất xác định tại bản vẽ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất - QH03 (tờ số 1 và số 2), tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lập năm 2022, được UBND huyện Thường Tín phê duyệt kèm theo Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 và Sơ đồ kèm theo Bản định vị tọa độ mốc giới ngày 7/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong tổng số 2.565,8 m2 đất có 2.135,1 m2 đất xây dựng nhà ở liền kề theo quy hoạch được phê duyệt. Mục đích sử dụng đất là đất ở tại nông thôn.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TP ký quyết định giao đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định, lâu dài.

Còn 430,7 m2 đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của Dự án. Đây là đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất: Chủ đầu tư được sử dụng đất theo tiến độ dự án được duyệt. Chủ đầu tư có trách nhiệm duy tu, duy trì bằng kinh phí chủ đầu tư cho đến khi bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý và vận hành theo quy định về phân cấp và theo các quy định, pháp luật hiện hành có liên quan.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường bàn giao đất trên thực địa, hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định và theo thẩm quyền.

Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai chỉnh lý biến động đất đai vào hồ sơ địa chính. Đồng thời, thực hiện giám sát, thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường của người sử dụng đất theo quy định.

Ngoài khu đất nói trên, HDMON Villas còn được giao 15.125,9 m2 đất tại xã Chương Dương (Hà Nội) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở mới liền kề tại thôn Từ Vân theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1498/QĐ-UBND ngày 15/3/2025 của UBND TP.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất xác định tại Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 do Công ty CP xây dựng ADB Hà Nội lập năm 2022, được UBND huyện Thường Tín phê duyệt tại Văn bản số 209/UBND-QLĐT ngày 11/3/2022.

Trong tổng số 15.125,9 m2 đất được giao, có 5.833,0 m2 đất xây dựng nhà ở liền kề theo quy hoạch được phê duyệt; 9.292,9 m2 đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của Dự án.



