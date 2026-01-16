Dồn dập các khu đô thị mới, vì sao BĐS Ciputra - Tây Hồ Tây vẫn giữ ngôi đầu?

Tây Hồ Tây: thấp tầng vượt 1 tỷ/m2, penthouse trên 300 triệu/m2

Báo cáo thị trường của JLL Việt Nam vừa được công bố ngày 6/1/2026 cho biết, nguồn cung mới của phân khúc nhà liền thổ tại Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức thấp, với chỉ 225 căn mở bán trong quý IV/2025. Ở kênh thứ cấp, giá bán tăng mạnh 18,9% theo năm, đạt trung bình 8.700 USD/m2.

Tuy nhiên, theo anh Hoàng Quân, quản lý một đơn vị môi giới tại Hà Nội, giá thực tế một số khu vực đặc biệt như Tây Hồ Tây đã vượt xa con số bình quân này. "Về cơ bản, bất động sản mặt tiền Hồ Tây tuỳ tình trạng nhà, giá có thể vượt ngưỡng 1 tỷ/m2. Cách Hồ Tây khoảng 3 phút đường 2 làn di chuyển từ giữa năm 2025 đã có mức 800 - 850 triệu/m2. Còn tại một Khu đô thị lớn cách Hồ Tây 5 phút di chuyển có mức giá khá đa dạng dao động trung bình từ 400 - 800 triệu/m2".

Giá bất động sản tại Tây Hồ Tây - Ciputra luôn đắt đỏ nhưng lại hút mạnh nhu cầu ở thực của giới tinh hoa

Tương tự tại KĐT Ciputra - nơi được đánh giá là tâm điểm thượng lưu của Hà Nội, một số căn hộ penthouse, duplex thông tầng số lượng giới hạn view Hồ Tây đã xuất hiện giao dịch trên 300 triệu đồng/m². Về mặt bằng chung, giao dịch các dự án căn hộ thứ cấp tại đây đang dao động trong khoảng hơn 110 - 130 triệu/m2. Dòng thấp tầng có mặt bằng giá trung bình 400 - 500 triệu/m2, tuy nhiên phân khúc hạng sang với các dinh thự có tiêu chuẩn đặc biệt giá có thể vượt xa con số này.

Đắt đỏ bậc nhất nhưng vì sao vẫn giữ ngôi vương?

Dù mức giá tăng mạnh theo từng năm, nhưng Ciputra - Tây Hồ Tây vẫn luôn được khách hàng và nhà đầu tư săn đón, thậm chí thường xuyên rơi vào tình trạng "cháy hàng" trên cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. "Khu vực này đã quy hoạch gần như hoàn chỉnh, khó có chuyện mở rộng địa giới để tăng cung. Cung sơ cấp thì khan hiếm còn nguồn cung thứ cấp đặc biệt là thấp tầng gần như không đáng kể", anh Quân cho hay.

Theo anh Quân, điều này phần lớn xuất phát từ tâm lý nắm giữ tài sản lâu dài của nhóm khách giàu hoặc siêu giàu. Đây là nhóm khách hàng chính tại Ciputra và giới này mua nhà không phải để lướt sóng mà mua để khẳng định vị thế, bảo toàn tài sản. "Ai cũng biết Ciputra đang sở hữu những giá trị thực có một không hai như quy hoạch hạ tầng dẫn đầu, công viên 65 ha lớn bậc nhất Hà Nội, sân tập golf nội đô đẳng cấp, hệ thống trường học chất lượng cao và cộng đồng cư dân quốc tế đông đảo nhất Thủ đô từ hơn 80 quốc gia. Đó là lý do nhà ở tại đây được định vị như dòng tài sản truyền đời, đã sở hữu rồi thì rất hiếm có chuyện bán ra", anh Quân cho hay.

Đặc biệt, cuối tháng 11/2025, hệ thống thoát nước ra sông Hồng chính thức được triển khai, chấm dứt hoàn toàn nỗi lo mưa ngập tại Ciputra.

Một yếu tố quan trọng khác đến từ chính giá trị nội tại của các dự án đang hình thành tại khu vực. Theo nhận định của một giám đốc kinh doanh bất động sản tại Hà Nội, phần lớn dự án tại Ciputra được phát triển theo những chuẩn mực rất cao, với sự tham gia của các chủ đầu tư uy tín, tạo nền tảng cho mức tăng giá bền vững theo thời gian.

Đơn cử như một dự án thấp tầng của Sunshine Group với chuẩn bất động sản hàng hiệu ở cấp độ cao nhất hiện nay. Dự án này sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông ngầm hóa hoàn toàn, kết nối trực tiếp tới hầm riêng từng căn biệt thự, đảm bảo riêng tư tuyệt đối trong vận hành và di chuyển. Một trong các sản phẩm VIP tại đây là dinh thự 5 tầng nổi đi kèm bể bơi, sân vườn, sàn tắm nắng và 1 tầng hầm đủ rộng để tùy biến thành rạp chiếu phim, phòng gym, hầm rượu, studio riêng…

Dự án thấp tầng của Sunshine Group có vị trí đắc địa sát sân golf, kế cận công viên 65 ha, cùng hệ thống giao thông ngầm kín đáo, kết hợp AI bảo mật và hệ tiện ích 5 sao quốc tế (Ảnh: Noble Palace Tay Ho - The Boutique Mansion).

Hoặc một dự án cao tầng khác của Tập đoàn này tại Ciputra cũng đang gây ấn tượng với loạt tiện ích lần đầu xuất hiện tại khu vực như tổ hợp giải trí mặt đất với không gian biển hồ kéo dài gần 0,5 km; tuyến phố mua sắm trên không quy mô hàng đầu Tây Hồ Tây; cùng tổ hợp nghỉ dưỡng "chân mây" gồm bể bơi vô cực và nhà hàng 6 sao duy nhất tại Ciputra, do Sunset Hospitality Group (SHG) - một thương hiệu hàng đầu đến từ Dubai vận hành…

Một dự án cao tầng của Sunshine Group được định vị ở phân khúc Branded Residences tại tâm điểm Ciputra (Ảnh: Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences).

Chính sự cộng hưởng giữa vị thế lõi hiếm có của Tây Hồ Tây và sự xuất hiện của những dự án được đầu tư theo chuẩn hàng hiệu đang củng cố vững chắc vị thế của Ciputra như một "tài sản di sản" – nơi giá trị không chỉ được thiết lập bằng mặt bằng giá, mà được bảo chứng bằng chất lượng sống, tính khan hiếm và khả năng gia tăng bền vững theo thời gian.