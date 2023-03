Công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại 2 thuộc Bình Dương

Ngày 27/3, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định về việc công nhận TP Dĩ An là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành văn bản và giao Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Bình Dương, thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Trung tâm hành chính TP Dĩ An

Thị xã Dĩ An được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương kể từ ngày 1/2/2020 và đến nay tiếp tục được công nhận là đô thị loại 2.

TP Dĩ An được thành lập trên cơ sở toàn bộ 60,1km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 403.000 người của thị xã Dĩ An. Dĩ An là thành phố có vị trí "vàng" của Bình Dương do tiếp giáp với TPHCM và tỉnh Đồng Nai, có nhiều công trình kết nối vùng đi qua như xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1K, cầu Đồng Nai, Bến xe Miền Đông mới, khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM.

Do tính chất giao thoa với TPHCM và Đồng Nai nên TP Dĩ An có nhiều đặc điểm tiệm cận với khu vực lân cận. Nhiều người làm việc tại TPHCM chọn Dĩ An để mua nhà. Giá nhà đất tại nhiều vị trí thuộc Dĩ An cao gần tương đương các quận, huyện ngoại thành của TPHCM.