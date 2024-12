Công thức tạo nên tiềm năng tăng giá mạnh cho dự án King Crown Infinity

Vị trí đắc địa - bảo chứng vàng cho tiềm năng tăng giá

Vị trí địa lý luôn là yếu tố then chốt quyết định tới sự thành công và tiềm năng sinh lời của các dự án bất động sản. Ở những thành phố lớn như TP.HCM, nơi quỹ đất ngày càng khan hiếm và dân số tăng nhanh, một dự án sở hữu vị trí thuận lợi không chỉ đảm bảo khả năng lấp đầy trong ngắn hạn, mà còn là bảo chứng cho giá trị sinh lời dài hạn. Kể từ năm 2015, giá trị các căn hộ tại TP.HCM đã tăng trưởng mạnh mẽ, trung bình từ 15-20% mỗi năm, nhờ vào nhu cầu ngày càng cao và sự phát triển hạ tầng đồng bộ.

Cũng vì thế, một dự án đảm bảo đầy đủ yếu tố "Cận thị, cận giang, cận lộ" như khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ hạng sang King Crown Infinity nhanh chóng lọt mắt xanh của nhiều nhà đầu tư sành sỏi. Tọa lạc trên trục đường Võ Văn Ngân - một trong những con đường tấp nập, sầm uất nhất của thành phố Thủ Đức, dự án King Crown Infinity được ví như tâm điểm kết nối hoàn mỹ của thành phố mới. Bên cạnh việc được thừa hưởng vô số tiện ích có sẵn như chợ dân sinh, trung tâm y tế Thủ Đức, trung tâm thương mại, v.v, King Crown Infinity còn nằm tại tâm điểm kết nối - chỉ cách Vincom Thủ Đức, Ga Metro, và Giga Mall vài phút di chuyển.

Kiến trúc nổi bật - điểm nhấn thu hút khả năng sinh lời

Vị trí là khía cạnh căn bản, nhưng không phải là yếu tố duy nhất tạo nên tiềm năng tăng giá của một dự án. Nghiên cứu của Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia Hoa Kỳ cho thấy, những bất động sản có đặc điểm kiến trúc độc đáo thường có giá cao hơn tới 20% so với những dự án khác. Có lẽ yếu tố này đã nằm trong định hướng ban đầu của chủ đầu tư King Crown Infinity, với tầm nhìn biến dự án này trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc đương đại của thành phố Thủ Đức.

Thiết kế của King Crown Infinity nổi bật với những đường cong táo bạo sử dụng ngôn ngữ thiết kế Parametric đặc trưng, được lấy cảm hứng từ trường phái kiến trúc giải tỏa kết cấu của "Nữ hoàng đường cong" (Queen of the Curve) Zaha Hadid.

Đáng chú ý, thiết kế của King Crown Infinity còn chinh phục "mắt xanh" của giới chuyên môn khi được xướng tên là Dự án phức hợp cao cấp có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam - Best Luxury Mixed Use Architecture Design tại Dot Property Vietnam Awards 2021, Dự án phức hợp tốt nhất - Best Mixed Use Development và Thiết kế kiến trúc căn hộ chung cư cao cấp xuất sắc nhất - Best High End Condo Architectural Design tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2022.

King Crown Infinity là tác phẩm của những kiến trúc sư dày dạn kinh nghiệm đến từ The Five & Partners.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh các dự án xanh ngày càng được ưa chuộng, thì những dự án mang đến không gian sống hòa quyện với thiên nhiên như King Crown Infinity hứa hẹn sẽ ngày càng thu hút nhà đầu tư và khách hàng.

King Crown Infinity là dự án sở hữu "ốc đảo xanh" theo phong cách resort, với hệ sinh thái xanh kỷ lục lên tới 10.000 m2 gồm vườn treo, khu nhạc nước, thác nước, cầu ngắm cảnh,… Sở hữu thương phố xanh trong nhà tại Thủ Đức được lấy cảm hứng từ sân bay Changi (Singapore), King Crown Infinity mang đến cho cư dân môi trường sống thư thái, hòa hợp với thiên nhiên ngay giữa lòng đô thị.

Đẳng cấp chủ đầu tư và hệ thống tiện ích - đảm bảo sức hút bền vững

Sự kết hợp giữa tiện ích vượt trội và uy tín của chủ đầu tư là khía cạnh quan trọng đối với một dự án bất động sản. Các tiện ích hiện đại và chất lượng quản lý cao cấp giúp dự án trở nên hấp dẫn hơn với đa dạng đối tượng khách hàng: từ người mua nhà để ở đến các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận lâu dài. Thêm vào đó, sự đảm bảo về chất lượng và pháp lý từ chủ đầu tư uy tín sẽ giúp tăng cường niềm tin của khách hàng, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua sắm và đầu tư vào dự án.

Không chỉ sở hữu vị trí kim cương và kiến trúc độc đáo, King Crown Infinity còn mang đến cho cư dân bộ sưu tập hơn 25 tiện ích nội khu vượt trội, mở ra trải nghiệm sống đẳng cấp. Dự án được trang bị khu vực thể thao và rạp chiếu phim ngoài trời, hồ bơi phong cách resort, phòng xông hơi, phòng chơi golf 3D, cigar & wine lounge, khu vui chơi dành riêng cho trẻ em với nhiều chủ đề sáng tạo, cùng nhà trẻ thông tầng với diện tích lên đến 1.500 m2, v.v.

Ở King Crown Infinity, định nghĩa về chuẩn sống đẳng cấp được làm mới qua những trải nghiệm "không giới hạn" như phòng tập, nhà hàng trên cao, vườn trên không, v.v.

Điểm mạnh của King Crown Infinity còn đến từ uy tín của chủ đầu tư và đơn vị phát triển BCG Land - thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital. Đây cũng là dự án chung cư duy nhất tại thành phố Thủ Đức được quản lý vận hành bởi công ty Ascott International Management, Vietnam - thương hiệu quốc tế đến từ Singapore với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú toàn cầu. Sự kết hợp này là bảo chứng vững chắc cho chất lượng, tiến độ và tính minh bạch của dự án.

Hội tụ những yếu tố đẳng cấp từ vị trí, thiết kế đến tiện ích và uy tín của đơn vị phát triển, King Crown Infinity đang mở ra một cơ hội đầu tư với tiềm năng sinh lời không giới hạn, đồng thời mang đến cho cư dân định nghĩa mới về chuẩn sống thượng lưu giữa lòng đô thị sáng tạo Thủ Đức.

Dự án King Crown Infinity

King Crown Infinity là dự án bất động sản phức hợp thương mại và chung cư hạng sang đầu tiên của BCG Land, được Ascott International Management, Vietnam quản lý. Dự án gồm hai tòa tháp cao 30 tầng Apollo và Artemis, với 729 căn hộ cao cấp.

BCG Land (UPCoM: BCR), là thành viên chủ chốt của Tập đoàn đa ngành Bamboo Capital (HoSE: BCG) với hơn 70 công ty thành viên và liên kết. BCG Land tập trung vào phân khúc BĐS nhà ở đô thị, nghỉ dưỡng & khu công nghiệp tại TP.HCM và các khu vực tiềm năng trên toàn quốc. BCG Land hướng đến mục tiêu nằm trong top 5 nhà phát triển uy tín nhất Việt Nam đến năm 2026.

Loại hình sản phẩm: căn hộ 1PN, căn hộ 2PN, căn hộ 3PN, Sky Villa và Shophouse.

Website: www.kingcrowninfinity.com.vn