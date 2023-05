Công trình giao thông “đẳng cấp” 23km, "xẻ ngang" ngọn núi mà tránh tác động tới tự nhiên: Tư duy kiến trúc sư đáng ngưỡng mộ

‏Tuyến đường Mountain and Sea Trail Xiamen dài 23km, xuyên qua Hạ Môn, Trung Quốc. Tuyến đường bắt đầu từ bến du thuyền nằm ở phía tây bắc của thành phố, sau đó được thiết kế để đi xuyên qua núi và dọc theo bờ biển. Nơi đây đã trở thành tuyến đường đi bộ phổ biến được người dân địa phương cũng như khách du lịch sử dụng. ‏

‏Mountain and Sea Trail gây ấn tượng với vẻ ngoài độc đáo. Con đường này kết nối các lối đi bộ trên cao và những cây cầu dành cho người đi bộ, tạo ra một hành lang không có bóng phương tiện cơ giới. ‏

‏Công trình giao thông này nổi tiếng đến mức nhiều người đã tới Hạ Môn để trải nghiệm cảnh đẹp mà nó mang lại. Ảnh: Internet‏

‏Đây cũng là điểm khởi đầu ấn tượng để bắt đầu khám phá các bảo tàng, công viên, vườn bách thảo và bãi biển của khu vực. ‏

‏Mọi người có thể thư thả tản bộ tham quan thành phố, công viên, ngắm rừng và núi ngay trên cung đường mòn uốn lượn. Tuyến đường sẽ đưa bạn đi qua các điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp, các vùng nước tự nhiên và những ngôi đền xinh đẹp. ‏

‏Công trình dài 23km nhưng điều đó không có nghĩa, bạn bắt buộc phải đi đủ 23km, từ đầu này sang đầu khác. Tùy vào sở thích và nhu cầu, bạn có thể rẽ xuống ở nhiều trạm dừng khác nhau (đương nhiên không phải giữa núi rừng hoang vắng).‏

‏Đi bộ trên đường mòn, ngang qua những bậc thang đẹp nhất trong công viên Xueling, và đôi khi xuyên qua các đường hầm thời gian và không gian. Ảnh: Internet‏

‏Có lúc giữa núi, có lúc giữa rừng, có lúc lại trở về với thành phố. Ảnh: Internet‏

‏Nhất thời yên tĩnh, nhất thời náo nhiệt ồn ào, các khung cảnh khác nhau lần lượt xoay vần trước mắt dọc theo con đường. Mỗi một thời điểm, mọi người lại được chiêm ngưỡng những cảnh sắc khác nhau.‏

‏Như một sợi chỉ xuyên suốt thành phố, công trình này giúp du khách có thể tự do lựa chọn cuộc phiêu lưu của riêng mình một cách dễ dàng hơn.‏

‏Đặc biệt, ở đây còn xây dựng các phòng vệ sinh và trạm dịch vụ trải khắp tuyến đường, bên cạnh một số lối ra/vào dành cho người khuyết tật. ‏

‏Đôi khi du khách không biết mình đang ở giữa thành phố, hay đang thám hiểm một vùng rừng núi nguyên sơ. Ảnh: Internet‏

‏Hạ Môn, Trung Quốc có gì?‏

‏Trên nhiều diễn đàn du lịch, Hạ Môn luôn lọt top 100 điểm du lịch đẹp nhất Trung Quốc. Thành phố này hiện đang thu hút đông đảo khách du lịch nhờ nét đẹp cổ đại nằm bình yên bên dòng sông thơ mộng. Thời tiết tại đây 4 mùa như xuân đã kiến tạo nên nhiều cảnh đẹp làm say lòng người.‏

‏Mùa hè ở Hạ Môn nóng, ẩm ướt và nhiều mây, trong khi đó, mùa đông lạnh, nhiều gió và hầu hết thời gian đều trong xanh. Nhiệt độ duy trì trong khoảng 12-32 độ C trong suốt cả năm (hiếm khi xuống dưới 6 độ C hoặc vượt quá 35 độ C). ‏

‏Bầu không khí đặc biệt tại Hạ Môn. Ảnh: Internet‏

‏Bên cạnh công trình giao thông Mountain and Sea Trail Xiamen đặc biệt, thành phố này còn có không ít địa danh nổi tiếng, hấp dẫn khách du lịch.‏

‏Chùa Nam Phổ Đà‏

‏Nam Phổ Đà là ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng ở Hạ Môn, rộng 30.000m2, có 4 toà nhà chính là: Mahavira Hall, Pavilion, Devajara Hall và Dabei Hall. Ở đây hiện đang trưng bày 1 bức tượng Phật từ Myanmar. Ngoài ra còn có nhiều tác phẩm điêu khắc liên quan tới Phật giáo. Bạn có thể đến chùa để thăm viếng, hành hương và vãn cảnh quanh chùa. Nếu thuê hướng dẫn viên, du khách còn được nghe kể về quá trình xây chùa. ‏

‏Cổ Lãng Tự‏

‏Cổ Lãng Tự toạ lạc ở Tây Nam thành phố. Nơi đây nổi tiếng với các bờ biển xanh ngắt, những dinh thự đồ sộ với kiến trúc độc đáo, những con đường đá quanh co. Tổng Cục du lịch Trung Hoa đã đánh giá Cổ Lãng Tự nằm trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất đất nước. Ngoài ra còn đứng đầu trong list những thắng cảnh đẹp ở Phúc Kiến. ‏

‏Đến đây, bạn sẽ được đi tham quan Sunlight rock, ngọn núi có độ cao lớn nhất tại Cổ Lãng Tự. Hoa viên Thục Trang là nơi chăm sóc và nuôi trồng nhiều loại cây hoa quý hiếm cùng nhiều tác phẩm điêu khắc bằng thép, đồng, đá. Hay như đường Vạn Quốc có nhiều kiến trúc mang âm hưởng phong cách châu Âu. ‏

‏Cổ Lãng Tự xinh đẹp. Ảnh: Internet‏

‏Bảo tàng Piano‏

‏Bảo tàng Piano là một điểm tham quan hấp dẫn và thú vị ở Hạ Môn. Bảo tàng nằm ở Cổ Lãng Tự. Có thể nhiều du khách không biết rằng Hạ Môn chính là hương quán của nhiều thiên tài piano mang đẳng cấp thế giới. Hiện ở bảo tàng Piano trưng bày 100 cây đàn piano với nhiều chủng loại khác nhau. Trong đó ấn tượng nhất phải kể đến chiếc piano mạ vàng rất quý hiếm. ‏

‏Bãi biển Hải Vận Đài Hạ Môn đang thu hút ngày một nhiều tín đồ của môn lướt ván diều bởi nơi này sở hữu nhiều bãi biển đẹp và những cơn gió tuyệt vời. Trong đó bãi biển Hải Vận Đài là điểm tham quan được yêu thích nhất của những người chơi lướt ván diều; tại đây du khách có thể tìm được nhiều câu lạc bộ, cửa hiệu bán trang thiết bị và khu huấn luyện môn thể thao này. ‏

‏Ngoài ra, còn một số điểm tham quan không thể bỏ qua: Vườn thực vật Hạ Môn, Công viên Yanboyuan, Bảo tàng Hoa kiều, Nhật Quang Đá, Cáo Nguyệt Viên,...‏

‏*Nguồn: Min.news, Trip.com…‏